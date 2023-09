"Wiedźmin" Marka Brodzkiego był jedną z najbardziej oczekiwanych polskich filmów początku XXI wieku. W tytułowej roli zobaczyliśmy Michała Żebrowskiego, któremu partnerowali: Zbigniew Zamachowski w roli Jaskra i Grażyna Wolszczak jako Yennefer.

Niewiele brakowało a roli młodej Yennefer zobaczylibyśmy Joannę Jabłczyńską, która miała już na koncie rolę w filmie Andrzeja Wajdy "Wyrok na Franciszka Kłosa".

Joanna Jabłczyńska: Dlaczego nie zagrała w "Wiedźminie"?

"Miałam już wszystkie próby, uczyli mnie jeździć konno, sprawdzali, jak będę z soczewkami brązowymi wyglądała. No bo Grażyna Wolszczak, wiadomo, ma ciemne oczy. Po prostu ja już tam byłam. Boże, Michał Żebrowski, no w ogóle... Inni by dali się za to pokroić. Dopłacę, oby tylko mnie tam wpuścili" - Joanna Jabłczyńska ujawniła w rozmowie z Żurnalistą.

W scenariuszu znalazła się scena gwałtu na bohaterce, w którą miała wcielić się Jabłczyńska. Oznaczało to, 15-latka będzie musiała pojawić się na ekranie półnaga.

Wtedy do akcji wkroczyli rodzice dziewczyny. "Powiedzieli wtedy, że nawet nie chcą wiedzieć, które pół i że dziękujemy" — ujawniła Jabłczyńska.

"Wiedźmin": Największa katastrofa w historii polskiego kina?

Ostatecznie sceny gwałtu na młodej Yennefer nie zobaczyliśmy na ekranie.

Mimo sporych oczekiwań, "Wiedźmin" Marka Brodzkiego okazał się spektakularną klapą. "Krytyka nie zostawiła na nim suchej nitki, widzowie wychodzili z kin rozczarowani. 'Wiedźminowi' zarzucano zwłaszcza niespójność fabuły i nieudane efekty specjalne, które dla utworu w tej konwencji mają przecież fundamentalne znaczenie" - czytamy w serwisie Filmpolski.pl.

"Wyprodukowane w 2001 r. film i serial 'Wiedźmin' (...) funkcjonują dziś w masowej świadomości jako sztandarowy przykład słabości polskich produkcji rozrywkowych i stały się dyżurnym obiektem kpin rodzimych fanów fantastyki" - pisał Robert Dudziński w artykule pt. "Zrozumieć Wiedźmina. Film i serial Marka Brodzkiego a polska kinematografia przełomu wieków".