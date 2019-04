Jim Jarmusch o zombie

Pojawił się zwiastun najnowszego filmu Jima Jarmuscha. Tym razem twórca "Truposza" i "Patersona" zdecydował się na stworzenie... komedii o zombie.

Jim Jarmusch i Adam Driver /Brent N. Clarke /Getty Images

Film opowiada o spokojnym amerykańskim miasteczku, które pewnej nocy staje się centrum zombie-apokalipsy. Fali nieumarłych może przeciwstawić się tylko trójka średnio kompetentnych funkcjonariuszy policji oraz pochodząca ze Szkocji pracownica kostnicy.

Wideo "The Dead Don't Die" [trailer ang]

W filmie wystąpili stali współpracownicy Jarmuscha, między innymi Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits i RZA.



Film wejdzie do amerykańskich kin 14 czerwca 2019 roku. "The Dead Don't Die" nie ma póki co ustalonej polskiej premiery.