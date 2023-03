Jim Jarmusch: Nie tylko legenda kina. Kultowy twórca wydaje płytę

Zespoł Jima Jarmuscha wyda debiutancką płytę na początku maja

Zespół Sqürl, który Jim Jarmusch założył z producentem filmowym Carterem Loganem w celu stworzenia oryginalnej muzyki do filmu z 2009 r. "The Limits of Control" , ogłosił, że pierwsza w ich dorobku płyta, zatytułowana "Silver Haze", ukaże się 5 maja.

Jak poinformował zespół na swoim profilu instagramowym, album został zrealizowany we współpracy z aktorką i piosenkarką Charlotte Gainsbourg, piosenkarką, dziennikarką i poetką Aniką (prawdziwe nazwisko: Annika Henderson) oraz wybitnym gitarzystą, Markiem Ribotem, znanym ze współpracy m.in. z Tomem Waitsem, Elvisem Costello i Johnem Zornem.

Równolegle z tym ogłoszeniem na platformy streamingowe trafił pierwszy singiel i teledysk z nadchodzącego albumu. Utwór ten nosi tytuł "Berlin '87". W klipie wyreżyserowanym przez Jema Cohena znalazły się kadry zarejestrowane przed laty podczas jego wędrówki z plecakiem po Europie Środkowej i Wschodniej.

"Byłem wówczas głęboko poruszony krajobrazem. Nie przyszłoby mi jednak do głowy, że część materiału filmowego pojawi się ponad ćwierć wieku później w teledysku zespołu Jima i Cartera" - przekazał w oświadczeniu Jem Cohen.

Przy okazji pochwalił filmowców-muzyków za to, że "ciężko pracują, wykuwając swoje ekspansywne brzmienie z całym tym nieposkromionym rytmem i sekretnymi harmoniami".