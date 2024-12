Jim Carrey powróci do kultowej roli? Wszystko wyjawia w nowym wywiadzie

Jim Carrey: Chce wrócić do kultowej roli

Podczas promocji swojego najnowszego filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", Jim Carrey przyznał, że z chęcią powróciłby do swojej roli z kultowej "Maski". Ma jednak jeden warunek.

"To musi być dobry pomysł" - powiedział Carrey w wywiadzie z serwisem ComicBook. "Wtedy bym się może zdecydował, bo nie chodzi tu o pieniądze. Ale nigdy nie wiadomo. Nie możne być pewnym tych rzeczy".

"Wiele razy mówiłem, że kończę karierę, ale bardziej chodziło mi o odpoczynek. Kiedy tylko wpadnie ci w ręce fajny pomysł, albo spotkasz się z grupą ludzi, z którymi naprawdę lubiłeś pracować - wszystko może się zmienić" - dodaje aktor.

W najnowszej odsłonie przygód Sonica aktor wciela się w postać Ivo Robotnika.

"Sonic 3: Szybki jak błyskawica": o czym opowiada film?

Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. Shadow to tajemniczy złoczyńca z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać nieprawdopodobnego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.

