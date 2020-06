Jim Carrey napisał książkową biografię fikcyjnego Jima Carreya

„Memoirs and Misinformation” ("Wspomnienia i dezinformacje") – taki tytuł nosić będzie książka, której akcja rozgrywa się w alternatywnej wersji Hollywood. Opowie historię fikcyjnego Jima Carreya, który szuka sensu Krainy Snów kilka lat po tym, jak zdobył tu status gwiazdy. Jej współautorem jest prawdziwy Jim Carrey.

Jim Carrey /P. Lehman/Barcroft Media /Getty Images

Napisana wspólnie z Daną Vachonem książka zapowiadana jest jako półautobiograficzna powieść, której akcja dzieje się w stworzonym przez autorów równoległym Hollywood. Jej amerykańska premiera została zaplanowana na 7 lipca tego roku. Razem z książką pojawi się też czytany przez Jeffa Danielsa audiobook. Był on partnerem Carreya w filmie "Głupi i głupszy".



"W tym momencie mojego artystycznego życia nie ma nic bardziej nudnego niż pomysł spisania faktycznych wydarzeń z mojego życia i ułożenia ich w chronologicznej kolejności. Jim Carrey w tej książce jest avatarem każdej osoby, która osiągnęła moją pozycję. Artysty, celebryty, gwiazdy. Nasz świat pełen jest przesady, obżarstwa, narcyzmu i próżności. Nie rozpoznasz, co jest czym. Ale fikcyjna zawartość mojej książki ujawni prawdę" - Carrey mówi o swojej książce w wywiadzie dla "The New York Times".



Powieściowy Jim Carrey jest samotnym aktorem, który pławi się w luksusach i przywilejach. Jest w takim punkcie kariery, że może wybierać pomiędzy rolą w filmie biograficznym o Mao Zedongu, a występem w filmie, którego bohaterami są popularne zabawki. Dostaje szansę na drugą aktorską młodość, gdy poznaję scenarzystę Charliego Kaufmana. Co ciekawe, w napisanym przez tego twórcę filmie "Zakochany bez pamięci" Carrey w rzeczywistości zagrał główną rolę.

Nieśmiały Joel (Jim Carrey) poznaje w pociągu żywiołową Clementine (Kate Winslet). Mimo widocznych gołym okiem różnic w charakterze oboje przeprowadzają miłą rozmowę. Nie pamiętają jednak, że poznali się już wcześniej. Przez dwa lata byli parą, jednak po zerwaniu ona poddała się nowoczesnemu zabiegowi usunięcia pamięcią. Zrozpaczony mężczyzna poszedł w jej ślady, jednak w trakcie procedury doszło do niego, że nie chce zapominać nawet tych smutnych chwil. Joel rozpoczął wtedy wędrówkę po swoich wspomnieniach, by w jakiś sposób ocalić chociaż cząstkę pamięci o Clementine.

W książce "Memoirs and Misinformation" pojawią się fikcyjne odpowiedniki prawdziwych gwiazd takich jak Nicolas Cage, Gwyneth Paltrow czy Anthony Hopkins. Każdej ze znanych osób, które pojawiają się w książce, Carrey wysłał specjalne listy, w których wytłumaczył swoje motywacje.



Podobno Cage był zachwycony tym pomysłem. W książce jego postać jest zarazem kolekcjonerem czaszek dinozaurów, jak również najlepszym przyjacielem Carreya. Uwielbienie Cage’a dla pomysłu takiej formy książki nie powinno dziwić. Sam wiązany jest z projektem filmu "The Unbearable Weight of Massive Talent", w którym w fikcyjnej rzeczywistości zagra dwie wersje samego siebie.