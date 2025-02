Jim Carrey i polska ekipa aktorska - połączenie, które nie zadziałało

W 2018 roku hollywoodzki gwiazdor, Jim Carrey, znany z kultowych ról w filmach takich jak "Maska", "Ace Ventura" czy "Truman Show", zaskoczył fanów występując w polskim thrillerze "Prawdziwe zbrodnie". Partnerował mu Robert Więckiewicz, a na ekranie pojawiły się także takie nazwiska jak Agata Kulesza i Zbigniew Zamachowski. Wszystko zapowiadało sukces, ale rzeczywistość okazała się inna. Produkcja, która miała być wielkim krokiem w promocji polskiej kinematografii, zebrała fatalne recenzje i na Rotten Tomatoes uzyskała okrągłe 0% od krytyków.

Reklama

Historia, która mogła przyciągnąć widzów z całego świata

"Prawdziwe zbrodnie" to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Scenariusz oparto na sprawie Krystiana Bali, autora powieści "Amok", w której opisane zostało zabójstwo łudząco przypominające realną zbrodnię. To właśnie ta książka naprowadziła śledczych na trop i ostatecznie doprowadziła do skazania Bali. Twórcy filmu postanowili tę historię przekształcić w mroczny thriller, którego akcja toczy się głównie w Krakowie.

Jim Carrey wcielił się w postać śledczego o imieniu Tadek, który prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa biznesmena. Podczas śledztwa odkrywa powiązania między morderstwem a książką napisaną przez tajemniczego autora Kozlova, granego przez Martona Csokasa. Wśród polskiej obsady znaleźli się również Danuta Kowalska, Anna Polony i Piotr Głowacki, co na pierwszy rzut oka wydawało się gwarancją jakości.

Zdjęcie Jim Carrey i Piotr Głowacki w filmie "Prawdziwe zbrodnie" / YouTube.com

Wysokie oczekiwania i polski wkład finansowy

Produkcja "Prawdziwe zbrodnie" była jednym z bardziej ambitnych projektów, które miały przyciągnąć uwagę międzynarodowej publiczności do polskiego kina. Część budżetu w wysokości 4 milionów euro pochodziła z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który dołożył niemal 2 miliony złotych. Wybór Jim Carreya w roli głównej miał zapewnić produkcji globalny rozgłos. Tym bardziej, że powstawała ona w czasach, kiedy sukces "Idy" Pawła Pawlikowskiego odbił się szerokim echem na świecie.

Największe rozczarowanie w karierze Jima Carreya

Mimo solidnej podstawy fabularnej i znanych nazwisk na planie, efekt końcowy okazał się katastrofalny. Film zebrał negatywne recenzje zarówno od polskich, jak i zagranicznych krytyków. Na Rotten Tomatoes krytycy przyznali mu 0% świeżości - wynik, który dla wielu produkcji jest równoznaczny z klęską. W oczach widzów było trochę lepiej, bo uzyskał 37% na tej samej platformie.

Polscy odbiorcy byli nieco bardziej łaskawi. Na Filmwebie krytycy przyznali filmowi średnią ocenę 3,5 gwiazdki, a widzowie 4,2. Jednak nawet te wyniki pozostają dalekie od oczekiwań, jakie wiązano z projektem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "I'm Still Here" [trailer] materiały prasowe

Jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów wobec filmu była jego atmosfera - zamiast trzymać widza w napięciu, historia nużyła i sprawiała wrażenie rozwleczonej. Reżyser Alexandros Avranas, znany z mrocznych obrazów, takich jak "Miss Violence", nie zdołał w pełni wykorzystać potencjału ani historii, ani aktorów. Krytycy podkreślali również brak chemii między bohaterami, a także niedopracowany scenariusz, który zamiast budować napięcie, wprowadzał chaos.

Najniżej oceniany film Carreya - co jeszcze trafiło na "czarną listę"?

"Prawdziwe zbrodnie" to nie jedyna porażka w dorobku Jima Carreya, ale zdecydowanie największa. Wśród jego innych filmów, które nie zachwyciły krytyków, znajdują się "Raz ugryziona" (11% na Rotten Tomatoes) oraz "Ace Ventura: Zew natury" (21%). Choć Carrey wielokrotnie pokazywał swoje umiejętności zarówno w komediach, jak i dramatach, ten projekt okazał się wpadką, której nie udało się zamaskować ani jego talentem, ani solidną polską obsadą.

Dla polskiej kinematografii "Prawdziwe zbrodnie" miały być krokiem w stronę międzynarodowego uznania, jednak finałowy efekt pokazał, że nie każda produkcja z wielkim nazwiskiem w obsadzie jest gwarancją sukcesu.

Zobacz też:

Niespodziewany sukces koreańskiego filmu. Nowy hit w bibliotece Netfliksa

"3000 metrów nad ziemią". Wyłącz myślenie i baw się dobrze

Czas odświeżyć! Czy "Johnny English" wciąż bawi tak samo?