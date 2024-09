Jeszcze nie widzieliście tej głośnej animacji? Już niedługo trafi do streamingu!

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

"W głowie się nie mieści 2" to niekwestionowany hit i najbardziej kasowa animacja w historii kina! Nie mieliście jeszcze okazji, by zobaczyć tę produkcję i chcecie to naprawić? Zachwycające dzieło Pixara już niedługo trafi na platformę streamingową.

Zdjęcie Kadr z animacji "W głowie się nie mieści 2" / materiały prasowe