Ostatni taniec, ostatni zwiastun... Pełna szaleństwa zapowiedź Venoma

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

"Venom 3: Ostatni taniec" to kolejna tegoroczna produkcja Marvela, której nie można przegapić! Fani mogą zacierać ręce z zachwytu - Eddiego Brocka i jego dziwacznego towarzysza z kosmosu znowu czekają niesamowite przygody. Jak wskazuje tytuł filmu, ma być to to finałowa część głośnej serii.

Zdjęcie Tom Hardy w filmie "Venom 2: Carnage" / materiały prasowe