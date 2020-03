Jest zwiastun pierwszego filmu o pandemii koronawirusa

"No dalej papierze toaletowy, wiem, że tu jesteś!" - mówi blondynka, która nerwowo przeszukuje półki. Chwilę później zostaje zaatakowana przez zombie w podartej maseczce chirurgicznej. Tak wygląda pierwsza i jedyna scena teasera filmu "Corona Zombies", pierwszej produkcji o pandemii koronawirusa. Będzie można go zobaczyć już 10 kwietnia.

Tak prezentuje się plakat filmu "Corona Zombies" /materiały prasowe

Premiera filmu będzie miała miejsce w aplikacji studia Full Moon Features, które wyprodukowało film "Corona Zombies". Dziesięć dni później trafi na platformę Amazon Prime. "Full Moon zawsze wyznawał filozofię, żeby z ciężkim światem, w jakim przyszło nam żyć, radzić sobie poprzez zabawę" - powiedzieli autorzy filmu w rozmowie z serwisem "Joblo", na którym opublikowano teaser.



"Nasz film jest odpowiedzią na panikę związaną z pandemią koronawirusa. Głupi, krwawy, satyryczny i lekceważący 'Corona Zombies' to absurdalna wizja nikczemnego wirusa wymykającego się spod kontroli. Powoduje, że jego ofiary stają się kanibalami. Przerażającymi i zarażającymi corona-zombiakami" - dodali twórcy produkcji.

Oczekując na premierę filmu, można na stronie FullMoonDirect.com kupić plakat filmu "Corona Zombies", który został zaprojektowany przez Ryana Brookharta. Limitowana sprzedaż potrwa do wyczerpania zapasów.

Oficjalny opis fabuły tego niskobudżetowego widowiska nie pozostawia złudzeń co do tego, czego można spodziewać się po filmie "Corona Zombies". "Rząd nie reaguje. Bogaci mają to gdzieś. Na świecie brakuje papieru toaletowego. Tajemniczy wirus sprawia, że jego ofiary wracają do życia i zabijają. A ludzie, których zabijają, wracają do życia i zabijają. Nadchodzą corona-zombies!".