Jest zwiastun nowego "Kapitana Ameryki". Z kim zmierzy się superbohater?

Fabuła filmu będzie kręciła się wokół międzynarodowego spisku, w którego centrum znajdują się Sam Wilson (Anthony Mackie), który odziedziczył po Stevie Rogersie tarczę Kapitana Ameryki, oraz Thaddeus Ross (Harrison Ford), dawny generał amerykańskiej armii i sekretarz stanu, a teraz nowowybrany prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Kapitan Ameryka — Nowy wspaniały świat": Kilka miesięcy dodatkowych zdjęć

Zdjęcia do "Nowego wspaniałego świata" zakończyły się pierwotnie w czerwcu 2023 roku, a jego premierę zaplanowano na lipiec 2024 roku. Jednak po negatywnych opiniach po pokazach testowych kinowy debiut przesunięto na luty 2025 roku.

W grudniu 2023 roku zatrudniono scenarzystę Matthew Ortona, by dopisał "kilka dodatkowych scen". Jednak nowego materiału będzie o wiele więcej. Jest on realizowany od maja do sierpnia 2024 roku. W nowych scenach bierze udział między innymi Giancarlo Esposito, który wciela się w zupełnie nową postać.

Gigantyczny budżet nowego "Kapitana Ameryki"

"Nowy wspaniały świat" miał pierwotnie budżet wynoszący 275 milionów dolarów. Jak podaje portal World of Reel, nowy materiał będzie kosztował pomiędzy 75 a 100 milionów dolarów, czyli tyle, ile samodzielna duża produkcja. Pierwotnie zapowiadano, że dokrętki nie będą tak kosztowne, jak te do "Marvels". Niestety, te zapowiedzi się nie sprawdziły.

Wynika z tego, że pierwsza wersja montażowa filmu znacząco odbiegała od zadowalającego poziomu. Z podobnym gaszeniem pożaru mieliśmy do czynienia przy okazji "Marvels". Skończyło się na bardzo średniej produkcji i katastrofie finansowej. Niepokój może budzić także premiera w lutym. Czy Marvel, podbudowany przecież dużym zainteresowaniem "Deadpoola & Wolverine'a", stracił wiarę w nowe przygody Kapitana Ameryki?

"Kapitan Ameryka — Nowy wspaniały świat". Kto wystąpi w filmie?

Oprócz Mackie'ego, Forda i Esposito w filmie wystąpią Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Seth Rollins i Rosa Salazar. W produkcji powrócą Tim Blake Nelson i Liv Tyler jako Samuel Sterns i Betty Ross. Oboje powtórzą swoje role z "Niesamowitego Hulka" z 2008 roku.

Premiera filmu byłą wielokrotnie przekładana. Pierwotnie miał się on ukazać 3 maja 2024 roku, później 26 lipca. Termin zmieniono z powodu strajków aktorów i scenarzystów w 2023 roku oraz po decyzji o dokrętkach. Ostatecznie "Kapitan Ameryka — Nowy wspaniały świat" zadebiutuje 14 lutego 2025 roku.