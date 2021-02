Jest zwiastun drugiej części filmu „Książę w Nowym Jorku”

5 marca na platformie streamingowej Amazon Prime swoją premierę będzie miała nowa komedia z Eddiem Murphym w roli głównej zatytułowana „Coming 2 America”. To długo oczekiwany sequel jednego z hitów z udziałem Murphy’ego – „Księcia w Nowym Jorku”. Właśnie zadebiutował jego pełny zwiastun.

Wideo Coming 2 America Official Trailer #2 | Prime Video

Nowo koronowany król bogatego afrykańskiego państwa Zamunda, Akeem (w tej roli Eddie Murphy), wyrusza w towarzystwie swojego najbardziej zaufanego przyjaciela Semmiego (Arsenio Hall) na drugi koniec świata, by ponownie odwiedzić miejsce, w którym zaczęła się jego historia, czyli dzielnicę Queens w Nowym Jorku - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Coming 2 America".



Akeem odwiedził Nowy Jork 32 lata wcześniej. I jak się okazuje, w Ameryce ma nieślubnego syna, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Gdy prawda wychodzi na jaw, król Akeem jedzie do Stanów, by odszukać pełnoprawnego dziedzica jego tronu. Jak wynika z opublikowanego właśnie zwiastuna filmu, poszukiwania syna zakończą się powodzeniem. I podobnie jak Akeem kiedyś ruszył do USA, teraz Lavelle (Jermaine Fowler) wyruszy na drugi koniec świata, aby poznać kraj swojego ojca.



Wygląda więc na to, że w komedii "Coming 2 America" dojdzie do swego rodzaju zamiany miejsc. Dla młodego Akeema zetknięcie z Ameryką było kulturowym szokiem. Teraz podobny szok czeka jego syna, który Afrykę zna tylko z "Czarnej Pantery", a jego matka myli królestwo Zamundy z marvelowską Wakandą.

W obsadzie filmu wyreżyserowanego przez Craiga Brewera ("Nazywam się Dolemite") znaleźli się jeszcze Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha oraz Bella Murphy. Scenariusz filmu napisał Kenya Barris.