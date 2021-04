Jest pierwszy zwiastun „West Side Story” Stevena Spielberga

Wyreżyserowana przez Stevena Spielberga ekranizacja słynnego musicalu „West Side Story” miała trafić do kin jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Z powodu pandemii premiera tego filmu została jednak przesunięta o niemal rok. Z tego też względu fani dłużej musieli poczekać na pierwszy zwiastun „West Side Story”. Ten został zaprezentowany podczas 93. ceremonii rozdania Oscarów, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

"West Side Story" Stevena Spielberga to ekranizacja broadwayowskiego musicalu z 1957 roku /20th Century Studios /materiały prasowe

Reklama

Film Stevena Spielberga to druga ekranizacja słynnego broadwayowskiego musicalu z 1957 roku. Po raz pierwszy na duży ekran został on przeniesiony w 1961 roku przez Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa. Dla Spielberga, któremu nieobca jest większość gatunków filmowych, "West Side Story" jest pierwszym w karierze reżyserskiej musicalem. Efekt jego pracy zobaczymy już od 10 grudnia, kiedy film będzie miał swoją premierę.



Akcja "West Side Story" rozgrywa się w latach 50. ubiegłego wieku. Bohaterem filmu jest przywódca portorykańskiego gangu Sharksów, Bernardo. Ich przeciwnikiem jest gang Jetsów w całości złożony z białych Amerykanów. Na jego czele stoi Riff. Przyjaciel Riffa, Tony, zakochuje się w siostrze Bernarda, Marii. Zakazana miłość prowadzi do tragedii.



W rolach zakochanych Tony’ego i Marii w filmie Spielberga wystąpili Ansel Elgort ("Baby Driver") oraz Rachel Zegler, którą za jakiś czas zobaczymy też w kontynuacji komiksowego filmu "Shazam!". Pozostałe role zagrali Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll oraz Brian d’Arcy James. W jednej z drugoplanowych ról zobaczymy Ritę Moreno, która w filmie z 1961 roku wcieliła się w rolę Anity. Tym razem wcieli się w postać Valentiny.

Wideo "West Side Story" [trailer]

Reklama

"West Side Story" z 1961 roku został nagrodzony dziesięcioma Oscarami, w tym Oscarem dla najlepszego filmu roku. Lepszym wynikiem oscarowym od "West Side Story" mogą pochwalić się jedynie filmy: "Władca Pierścieni: Powrót króla", "Titanic" oraz "Ben-Hur", które otrzymały po jedenaście Oscarów. Scenariusz nowej ekranizacji musicalu napisał Tony Kushner ("Lincoln", "Płoty"). Według zapowiedzi film Spielberga bliższy będzie broadwayowskiemu musicalowi niż jego ekranizacji z 1961 roku.