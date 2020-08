Jest pierwsze zdjęcie Agnieszki Więdłochy z planu filmu „Gierek”

Twórcy powstającego właśnie filmu „Gierek” nie szczędzą informacji dotyczących tej oczekiwanej przez widzów produkcji. Kolejnym zdjęciem z planu podzielił się na Twitterze współautor scenariusza, Rafał Woś. Widać go w towarzystwie wcielającego się w postać Edwarda Gierka, Michała Koterskiego oraz Agnieszki Więdłochy.

Tym samym Agnieszka Więdłocha jest kolejną gwiazdą w obsadzie filmu "Gierek", która została potwierdzona. Jej obecność nie zaskakuje, gdyż była już wcześniej zapowiadana przez twórców. Teraz możemy zobaczyć ją na planie. "Dziś w KC PZPR doszło do ważnego spotkania" - opisał swoje zdjęcie umieszczone na Twitterze Rafał Woś. Spotkanie mogła dotyczyć przemysłu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na co wskazuje umieszczona w tle mapa.

Innymi materiałami z planu "Gierka" podzielił się też na Instagramie Rafał Zawierucha, który pokazał od kulis plan zorganizowany w Dąbrowie Górniczej.



Właśnie tam zakończył się pierwszy etap zdjęć na Śląsku i w Zagłębiu, o czym poinformował Michał Koterski.



"Właśnie zakończyliśmy pierwszy etap zdjęć na Śląsku i w Zagłębiu do filmu GIEREK. Trochę mi smutno, bo zostaliśmy tu ugoszczeni jak na pierwszego sekretarza przystało, czyli po królewsku i wydarzyły się tu magiczne rzeczy, ale tak to jest, kiedy spotkają się ludzie, którzy kochają robić kino. Jestem na maksa szczęśliwy i wdzięczny, że mogę pracować w tak wspaniałej produkcji z tak wspaniałymi artystami. Trzymajcie kciuki, to jeszcze nie koniec przygody!!! Ruszamy do Warszawy" - napisał Koterski.

Akcja realizowanego przez braci Węgrzynów filmu "Gierek" rozgrywać się będzie pomiędzy 1970 i 1982 rokiem, czyli w okresie pomiędzy objęciem przez Edwarda Gierka stanowiska I sekretarza PZPR, a opuszczeniem ośrodka internowania, pobyt w którym o mało nie przypłacił śmiercią. W filmie wystąpią m.in. Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Klaudia Halejcio, Antoni Pawlicki, Natalia Lesz, Maciej Zakościelny oraz Sebastian Stankiewicz.