Jessica Chastain trudna we współpracy? "Odradzano mi to"

Podczas niedawno zakończonego festiwalu w Wenecji pokazano nowy film Michela Franco "Memory", w którym główną rolę zagrała Jessica Chastain . Aktorka wciela się tam w alkoholiczkę, która próbuje poradzić sobie z traumą sprzed lat.

W jednym z wywiadów twórca przyznał, że... odradzano mu współpracę z aktorką. Jakie były powody takich "porad"? Okazuje się, że chodziło o zdobycie Oscara, którego Chastain otrzymała za w 2022 roku za najlepszą role w filmie "Oczy Tammy Faye" . Współpracownicy Franco bali się, że po takim sukcesie aktorka będzie "gwiazdorzyć".

"Ludzie mówili mi, że będzie się zachowywać jak diwa, a współpraca z nią na pewno okaże się straszna. Odpowiadałem im, że nie mają pojęcia, jaka jest naprawdę. Ona jest tego totalnym przeciwieństwem. Wiedziałem, że Jessica będzie profesjonalna, produktywna i pozytywnie nastawiona" - mówił Franco w wywiadzie.



Jaka naprawdę jest Jessica Chastain i jak rozwijała się jej kariera?



Wideo "Oczy Tammy Faye" [trailer]

Jessica Chastain: Jak rudowłosa piękność podbiła Hollywood

Przed kamerą zadebiutowała w 2004 roku, pojawiając się w dwóch serialach - "Ostry dyżur" oraz "Veronica Mars". Jej pierwszą ważną, zauważoną rolą kinową była kreacja w filmie Terrence'a Malicka "Drzewo życia", w którym wystąpiła u boku Brada Pitta i Seana Penna. Obraz zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes.

"Narodziłam się na czerwonym dywanie 'Drzewa życia', trzymając się za ręce z Seanem Pennem i Bradem Pittem. To było jak rytuał przejścia" - powiedziała aktorka w jednym z wywiadów.

Kolejne projekty z jej udziałem to "Take Shelter", "Koriolan" i "Teksas - pola śmierci". I wreszcie "Służące", gdzie zagrała nietypową jak na lata 60. XX wieku gospodynię domową z amerykańskiego Południa. Za tę kreację Jassica Chastain otrzymała swą pierwszą nominację do Oscara.



Rok 2012 przyniósł jej drugą, zasłużoną nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. We "Wrogu numer jeden" Kathryn Bigelow, którego scenariusz oparty został na faktach, Chastain zagrała agentkę amerykańskiego wywiadu, pochłoniętą bez reszty celem, przed jakim stoi całe CIA - znaleźć i wyeliminować człowieka odpowiadającego za ataki z 11 września, Osamę Bin Ladena.



Potem aktorka zagrała w takich filmach, jak dramaty "Gangster", "A Most Violent Yea czy horror "Mama". Następnie na jej drodze pojawił się Christopher Nolan, który zaprosił ją plan "Interstellar". "To był dla mnie bardzo ważny film" - wyznała Chastain.

Aktorkę mogliśmy też oglądać w serialu HBO "Sceny z życia małżeńskiego", telewizyjnej adaptacji filmu Ingmara Bergmana o tym samym tytule.

Rok 2022 przyniósł jej trzecią nominację do Oscara i gwiazda nareszcie zdobyła upragnioną statuetkę. Za rolę w filmie "Oczy Tammy Faye" Chastain została uhonorowana statuetką Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Wcieliła się w nim w amerykańską prezenterkę, piosenkarkę i tele-ewangelistkę Tammy Faye Bakker.



Na polską premierę czeka jej nowy film "Memory", którego reżyserem jest Michel Franco, twórca głośnego "Nowego porządku" .



Wszyscy, którzy znają aktorkę mówią, że jest niezwykle pracowita, bezpośrednia i zaangażowana w pracę na planie.

"Ludzie często boją się znanych aktorów, czego sam nie potrafię zrozumieć. Strach jest najgorszym doradcą. Jeśli pójdziesz w złym kierunku, twoje koszmary faktycznie się spełnią. Jessica jest wspaniała, praca z nią jest wspaniała" - oświadczył James Franco.