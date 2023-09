Chastain wcieliła się w zdrowiejącą alkoholiczkę, która próbuje poradzić sobie z traumą sprzed lat. Partneruje jej Peter Sarsgaard, którego rola cierpiącego na demencję mężczyzny została wyróżniona Pucharem Volpiego dla najlepszego aktora.

W jednym z wywiadów Franco zdradził, że odradzano mu zatrudnienie laureatki Oscara za "Oczy Tammy Faye". Powodem była właśnie zdobyta w 2022 roku nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jego współpracownicy obwiali się, że po takim sukcesie aktorka będzie gwiazdorzyć, a współpraca z nią okaże się koszmarem.

"Ludzie mówili mi, że będzie się zachowywać jak diwa, a współpraca z nią na pewno okaże się straszna. Odpowiadałem im, że nie mają pojęcia, jaka jest naprawdę. Ona jest tego totalnym przeciwieństwem. Wiedziałem, że Jessica będzie profesjonalna, produktywna i pozytywnie nastawiona. Ludzie często boją się aktorów, czego sam nie potrafię zrozumieć. Strach jest najgorszym doradcą. Jeśli pójdziesz w złym kierunku, twoje koszmary faktycznie się spełnią" - mówił Franco w wywiadzie.

Ich współpraca ułożyła się na tyle pomyślnie, że zdążyli już nakręcić kolejny film. "Dreams" jest produkcją niezależną, uzyskało więc zezwolenie od Gildii Aktorów na udział Chastain w realizacji. Z racji trwającego strajku jego uczestnicy mają zakaz pracy przed kamerą i przy promocji.

Gwiazda "Wroga numer jeden" zachęcała innych aktorów i producentów mniejszych filmów do ubiegania się o pozwolenia do pracy. Według niej jest to element walki przeciwko polityce wielkich wytwórni. "Pokażmy im, jak bardzo są w błędzie, twierdząc, że nasze żądania są nierealistyczne. Pozwolenia te dają też szansę na pracę członkom ekip filmowych, którzy naprawdę cierpią w trakcie strajku" - napisała w mediach społecznościowych gwiazda.