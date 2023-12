"Siedmiu mężów Evelyn Hugo": Powstanie ekranizacja popularnej powieści

Powieść autorstwa Taylor Jenkins Reid, której ekranizacją będzie film "Siedmiu mężów Evelyn Hugo", przez 120 tygodni nie schodziła z listy bestsellerów "The New York Timesa". Książka podzielona jest na siedem rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu mężowi Evelyn Hugo, fikcyjnej gwiazdy kina. Postać głównej bohaterki pisarka wzorowała na życiorysach gwiazd tzw. Starego Hollywood - Elizabeth Taylor, Avy Gardner oraz Rity Hayworth.

Jedną z bohaterek powieści Reid jest też Celia St. James, ukochana tytułowej gwiazdy. I to właśnie w tę postać miałaby się według fanów wcielić Jessica Chastain. Sama aktorka przez jakiś czas podsycała plotki na temat możliwości swojego udziału w filmie.

"Wiem, że w Internecie pojawiła się taka petycja. Nie ma sprawy, wyślijcie mi scenariusz" – mówiła w jednym z podcastów.

Potem sprawa wróciła za sprawą zdarzenia przed jednym z teatrów, gdzie Chastain odmówiła złożenia autografu na książce Reid.

"Nie mogę jej podpisać, bo nie zwykłam tego robić. Fani wielokrotnie prosili mnie o podpisanie się na książkach, z którymi nie jestem związana żadną umową. Moim zdaniem to niewłaściwe. Czułabym, że podpisuję się pod czyjąś pracą. Mówię więc, że tego nie robię. Nie oznacza to jednak, że czytałam zły scenariusz na jej podstawie" – tłumaczyła potem w mediach społecznościowych.

Jessica Chastain stanowczo odpowiada na spekulacje o roli

Teraz gwiazda filmu "Oczy Tammy Faye" ostatecznie zaprzeczyła, że zagra w filmie na podstawie książki "Siedmiu mężów Evelyn Hugo".

"Istnieje zerowa możliwość takiej roli. Bardzo podoba mi się jednak entuzjazm fanów. Kiedy pracowałam na Broadwayu, każdego dnia czekali przed teatrem, gdzie składałam autografy. Mieli ze sobą kopie tej książki. Kocham to, jak wspaniali są jej fani. Chętnie zobaczę ekranizację i jest mi przykro, że ich zawiodłam" – powiedziała Chastain przed kamerami E! News.

Kto może wcielić się w tytułową postać? W sieci fani powieści wymieniają m.in. Sophie Turner, Saoirse Ronan czy Bridget Regan. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy i kiedy produkcja filmu "The Seven Husbands of Evelyn Hugo" dojdzie do skutku. Ostatnie informacje na jego temat pochodzą z czerwca tego roku, kiedy ogłoszono, że reżyserią ekranizacji zajmie się Leslye Headland ("Russian Doll"), a scenariusz napisała Liz Tigelaar ("Małe ogniska").