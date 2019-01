Jessica Biel: Kryzys w związku?

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się pogłoski, że małżeństwo pięknej aktorki z piosenkarzem Justinem Timberlakem wisi na włosku. Jaka jest prawda?

Jessica Biel i Justin Timberlake - to już koniec? /Dan MacMedan /Getty Images

W Hollywood bardzo trudno utrzymać małżeńskie szczęście. Podobno kryzys dopadł także jedną z najpopularniejszych par na świecie, czyli Jessicę Biel i Justina Timberlake’a.



Całe zamieszanie wywołał niefortunny żart Justina na temat żony. W rozmowie ze znajomym powiedział, że Jessica bardzo się zmieniła po urodzeniu dziecka. - Kiedy nie jest na czerwonym dywanie, wygląda jak mała gospodyni domowa, która ma zbyt wiele do zrobienia - mówił ze śmiechem, nie wiedząc, że w ten sposób rozpęta burzę!



Znajomy okazał się człowiekiem mało dyskretnym i pobiegł z tą rewelacją do prasy. Tam dopisano dalszy ciąg. Poinformowano opinię publiczną, że po urodzeniu dziecka Jessica czuje się mało seksowna i ma to wpływ na huśtawkę jej nastrojów, które z kolei destrukcyjnie wpływają na związek z Justinem. To wszystko spowodowało, że gwiazdorskie małżeństwo zdecydowało się zgłosić na terapię dla par.

Oficjalnie nie odnieśli się jeszcze do tych plotek. Do tej pory uchodzili za wyjątkowo zgrane małżeństwo. Poznali się w 2007 roku na rozdaniu Złotych Globów. Od pierwszego spotkania wpadli sobie w oko. Trochę jednak czekali, zanim zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu.

Justin był bardzo związany ze swoją mamą, co mocno denerwowało Jessicę. W pewnym momencie postawiła warunek: "Albo ja, albo twoja mama!". Przystojny piosenkarz zrozumiał, że jeśli będzie wciąż trzymał się spódnicy swojej rodzicielki, to nigdy nie dorośnie.



Wtedy wrócił do ukochanej, prosząc ją o wybaczenie. Zaręczyli się w grudniu 2011 roku, a rok później wzięli ślub. W kwietniu 2015 roku urodził się ich synek Silas. Do tej pory byli przykładem wyjątkowo dobranej pary.



W październiku ubiegłego roku pojawiła się na rynku autobiografia Justina Timberlake’a, zatytułowana "Hindsight" ("Celownik"). Opisał w niej szczęśliwe życie, jakie wiedzie u boku ukochanej żony. Wyliczał, jak wiele jej zawdzięcza. "Zmieniła mnie i bardzo ją podziwiam, szczególnie, kiedy widzę, jaką jest wspaniałą matką" - można przeczytać w książce.

Miejmy nadzieję, że problemy pary, jeśli okażą się prawdą, są tylko przejściowe.

