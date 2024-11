Jesse Eisenberg pracuje nad nowym filmem. Gwiazdy w obsadzie

Bohaterką filmu będzie nieśmiała kobieta, która nieoczekiwanie otrzymuje główną rolę w musicalu. Pod wpływem reżysera zatraca się w sztuce.

Dla Eisenberga będzie to druga współpraca z Julianne Moore. Aktorka wystąpiła w jego debiucie reżyserskim "When You Finish Saving the World" z 2022 roku. "Dla mnie jest najwspanialszą aktorką filmową. Myślę, że jest po prostu najlepsza. Nie jest to tylko moja opinia. To nie osobiste zdanie, tylko obiektywny fakt" - mówił o niej w rozmowie z Interią w 2023 roku.

Jesse Eisenberg napisze piosenki i muzykę do swojego nowego filmu

Film powstanie we współpracy z wytwórnią Fruit Tree, należącą do Emmy Stone. Eisenberg współtworzył z nią swoje poprzednie filmy. Autor "Prawdziwego bólu" nie tylko stanie za kamerą, napisze także scenariusz i piosenki oraz będzie współtworzył muzykę.

Eisenberg pracował wcześniej nad warstwą muzyczną w "When You Finish Saving the World". "Pisałem piosenki od lat młodości i nigdy ich nikomu nie pokazywałem, bo... Każdy ma jakąś małą rzecz, którą robi dla siebie i nigdy nikomu jej nie zdradzi — i ta jest moja" - zdradził w rozmowie z Interią w 2023 roku.