Jerzy Matuszkiewicz laureatem Orła 2021 za Osiągnięcia Życia

Kompozytor Jerzy Matuszkiewicz pierwszym laureatem tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych Orły 2021. Nazwiska pozostałych Laureatów zostaną ujawnione w trakcie uroczystej Gali Orłów, która odbędzie się 21 czerwca 2021. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi CANAL+ w paśmie niekodowanym.

Jerzy Matuszkiewicz /Filip Błażejowski / Agencja FORUM

Tradycyjnie przed główną ceremonią ogłoszony zostaje tylko jeden laureat - pozostałych zwycięzców poznamy dopiero 21 czerwca w chwili publicznego otwarcia kopert.

Jerzy “Duduś" Matuszkiewicz to muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor muzyki do seriali i filmów z czasów PRL-u. Autor muzyki do kultowych polskich seriali takich jak: "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek", "Czterdziestolatek 20 lat później", "Stawka większa niż życie", "Śmieciarz", "Wojna domowa" czy "Życie na gorąco". Skomponował również muzykę do wielu polskich filmów, m.in "Dwa żebra Adama", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", "Raj na ziemi", "Nie lubię poniedziałku", "Poszukiwany, poszukiwana", "Janosik", "Zaklęte rewiry" oraz "Syzyfowe prace". Właśnie za muzykę do "Syzyfowych prac" był nominowany do Orłów w kategorii najlepsza muzyka.

23. gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2021 odbędzie się 21 czerwca. O tegoroczne Orły ubiegają się twórcy oraz aktorzy i aktorki m.in. filmów "Szarlatan" Agnieszki Holland, głośnego debiutu Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy", który Akademia wyróżniła rekordową liczbą aż czternastu nominacji, a także świetnie przyjętych przez widzów i krytyków najnowszych filmów "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego i "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy. Po raz pierwszy szansę na Orła ma również pełnometrażowa animacja - chodzi o film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" w reż. Mariusza Wilczyńskiego.



Niekodowaną transmisję z Gali będzie można oglądać na antenie CANAL+, który od pięciu lat jest oficjalnym nadawcą telewizyjnym Orłów.

Polska Nagroda Filmowa Orzeł, przyznawana od 1999 roku przez Polską Akademię Filmową, jest powszechnie uważana za najważniejsze wyróżnienie rodzimej branży. Nominowani, a potem laureaci są wyłaniani w dwuetapowym głosowaniu. Nad jego prawidłowością i zgodnością z regulaminem, a także tajnością i poufnością całego procesu czuwa wiodąca na świecie firma audytorsko-doradcza, PwC, partner Polskiej Akademii Filmowej. Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku Oscarów, nominowanych oraz laureatów Orłów poznajemy w chwili publicznego otwarcia kopert. Oprócz nagród dla najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego oraz serialu, nagradzani są także aktorzy, aktorki, twórczynie oraz twórcy filmowi w aż dziewiętnastu kategoriach.