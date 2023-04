Jeremy Renner odwiedził szpital, w którym leżał po wypadku. "Uratowali mi życie"

Jeremy Renner: Szybko wraca do zdrowia

Triumfalny powrót do zdrowia Jeremy'ego Rennera to ostatnio jeden z najchętniej podejmowanych w mediach tematów. I trudno się dziwić, bo gwiazdor błyskawicznie odzyskuje sprawność po wypadku, do którego doszło 1 stycznia.



Aktor został wówczas potrącony przez pług śnieżny, wskutek czego doznał poważnych obrażeń - miał złamane 35 kości. Rennera natychmiast przetransportowano śmigłowcem do pobliskiego szpitala Renown Regional Medical Center w Reno w stanie Nevada.

W wywiadzie udzielonym niedawno Jimmy'emu Kimmelowi aktor wyznał, że podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii miał wrażenie, że znajduje się w "nawiedzonym domu". Na jego stan psychiczny wpływ miały odgłosy wydawane przez cierpiących z bólu pacjentów oraz "mieszanka silnych leków", które przyjmował. Zapowiedział też, że planuje odwiedzić ten szpital, by przeprosić pielęgniarki za swoje agresywne zachowanie.



Reklama

Zdjęcie Jeremy Renner w szpitalu / @jeremyrenner / Instagram

Jeremy Renner odwiedził szpital

Renner dotrzymał słowa. Po blisko czterech miesiącach intensywnej rekonwalescencji Renner odwiedził personel medyczny placówki w Reno, który zaopiekował się nim, gdy walczył o życie. W instagramowej relacji gwiazdor opublikował zdjęcie dokumentujące tę wizytę. Aktor pozował w towarzystwie chirurga i trzech innych pracowników placówki.



"Musiałem odwiedzić tę niesamowita grupę ludzi, którzy uratowali mi życie" - podpisał fotografię.

Zdobywca Satelity regularnie dzieli się z fanami szczegółami swojej rehabilitacji. Jego rodzina i przyjaciele od samego początku podkreślali w rozmowach z prasą, że Renner jest niezwykle zmotywowany, by odzyskać sprawność.

"Kiedy przekroczyłam próg jego domu, dostałam gęsiej skórki. Pomyślałam: 'Dlaczego jesteś mobilny? Co tu się dzieje?'. Spodziewałam się, że będę siedziała przy jego łóżku trzymając go za rękę, a on będzie jęczał z bólu, nie mogąc się ruszyć. Tymczasem Jeremy kręcił się po mieszkaniu i świetnie się bawił z przyjaciółmi. To cud, prawdziwy cud" - wyjawiła w lutym Evangeline Lilly w rozmowie z "Access Hollywood".





W zeszłym tygodniu gwiazdor po raz pierwszy od czasu wypadku pojawił się na czerwonym dywanie. Na premierze swojego nowego programu "Rennervations" aktor z uśmiechem pozował fotoreporterom, wspomagając się laską.