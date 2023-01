Jeremy Renner: Tragiczny wypadek

4 stycznia Jeremy Renner opublikował post na Instagramie, w którym zamieścił pierwsze zdjęcie po wypadku. Aktor dodał również krótką wiadomość do swoich fanów. Przyznał przy tym, że jego stan nie pozwala mu na zbytnie rozpisywanie się. "Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Jestem teraz zbyt sponiewierany, by pisać. Ale wysyłam miłość do was wszystkich" - zapewnił Renner.

Na opublikowanym selfie aktor leży w łóżku w szpitalu w stanie Nevada, jego twarz jest posiniaczona, a z nosa wystają mu rurki doprowadzające tlen.

W sprawie wypadku prowadzone jest śledztwo przez lokalne biuro szeryfa, które zajmuje się poważnymi wypadkami. Jak podaje portal "Sky News" śledczy poinformowali, że wątpliwe jest, by aktor podczas wypadku był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Szeryf Darin Balaam podkreślił również, że Jeremy Renner był "wspaniałym sąsiadem", który chętnie pomagał innym, również podczas ostatnich śnieżyc. Nie jest tajemnicą, że aktor posiada dużą kolekcję dużych ciężarowych samochodów. Ma nawet swoją prywatną przemysłową odśnieżarkę. Czasami pomaga lokalnej straży pożarnej. Wielokrotnie mówił, jak ceni ich pracę.