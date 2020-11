Jeremy Irons zagra brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlaina

Jedną z kolejnych produkcji Netfliksa będzie adaptacja powieści Roberta Harrisa "Monachium". W roli premiera Wielkiej Brytanii Neville'a Chamberlaina wystąpi w niej Jeremy Irons.

Jeremy Irons /Kurt Krieger/Corbis /Getty Images

Thriller szpiegowski Roberta Harrisa to opowieść o lojalności i zdradzie, osnuta wokół brzemiennej w skutki konferencji monachijskiej z 1938 roku. Hitler jest zdecydowany, by rozpocząć wojnę. Chamberlain desperacko walczy, aby utrzymać pokój. Hugh Legat jest wschodzącą gwiazdą brytyjskiej dyplomacji, zajmuje stanowisko osobistego sekretarza premiera Neville'a Chamberlaina. Rikard von Holz pracuje w sztabie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jest członkiem tajnego antyhitlerowskiego ruchu oporu. Obaj mężczyźni przyjaźnili się w Oxfordzie w latach dwudziestych, ale od tamtego czasu nie mieli ze sobą kontaktu. Teraz, kiedy Hugh leci z Chamberlainem z Londynu do Monachium, a Rikard towarzyszy Hitlerowi w nocnym pociągu z Berlina, ich drogi znów się skrzyżują - czytamy w oficjalnym opisie książki Harrisa.



Jak donosi portal "Deadline", oprócz Ironsa w ekranizacji książki "Monachium" wystąpią też George McKay, Jannis Niehwohner, Sandra Huller, Liv Lisa Fries, August Diehl oraz Erin Doherty. W postać Hitlera wcieli się Martin Wuttke. Nie będzie to pierwszy raz, gdy Wuttke zagra postać wodza Trzeciej Rzeszy. Wcześniej kreował już go w "Bękartach wojny" Quentina Tarantino.

Zdjęcia do filmu realizowane będą w Niemczech i Wielkiej Brytanii. "Monachium" wyreżyseruje Christian Schwochow, pochodzący z Niemiec reżyser, który ma na koncie m.in. dwa odcinki serialu "The Crown". Scenariusz na podstawie książki Harrisa napisał Ben Power ("The Hollow Crown"). Premierę filmu zaplanowano na rok 2022.