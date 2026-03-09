Jennifer Runyon nie żyje. Aktorka znana z kultowego filmu miała 65 lat

O śmierci Runyon poinformowała aktorka Erin Murphy. "Z przykrością przekazuję, że moja przyjaciółka Jennifer Runyon odeszła po krótkiej walce z nowotworem. Czasem wiesz, że będziesz się z kimś przyjaźnić, jeszcze zanim spotkasz tę osobę. Była wyjątkową damą. Będę za tobą tęsknić, Jenn. Moje myśli są z twoją rodziną i pięknymi dziećmi" - napisała Murphy na Instagramie.

Jennifer Runyon. Kariera

Urodzona 1 czerwca 1960 roku Runyon rozpoczęła swą karierę w latach 80. XX wieku. Od 1981 do 1983 roku występowała w operze mydlanej "Inny świat" - pojawiła się w 111 odcinkach. W 1984 roku wystąpiła w scenie kultowych "Pogromców duchów", w której zagrała z Billem Murrayem.

W następnych latach grała głównie w serialach, przede wszystkim "Magnum", "Zagubiony w czasie", "Beverly Hills 90210" i "Napisała: morderstwo".

W 1993 roku Runyon zrezygnowała z kariery aktorskiej. Wróciła do niej w drugiej dekadzie XXI wieku - wystąpiła w kilku tanich horrorach. W międzyczasie pracowała jako nauczycielka.

W 1991 roku wyszła za Todda Cormana, asystenta reżysera, który pracował między innymi przy filmach "Beethoven", "Potężne kaczory 3" i "Świąteczna gorączka".