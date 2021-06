Jennifer Lopez podpisała kilkuletni kontrakt z Netfliksem

Jest nie tylko piosenkarką i aktorką ale również właścicielką studia produkcyjnego Nuyorican Productions, którym zarządza razem z Bennym Mediną i Elaine Goldsmith-Thomas. Wytwórnia ta podpisała właśnie kilkuletni kontrakt z Netfliksem. Na jego mocy zajmie się ono produkcją filmów, seriali i programów telewizyjnych przeznaczonych dla tego giganta streamingowego. Należące do Jennifer Lopez studio ma zwrócić szczególną uwagę na projekty tworzone przez kobiety z kobietami w rolach głównych.

Jennifer Lopez /Denise Truscello/WireImage /Getty Images

Reklama

"Poprzez wszystko, czym zajmowała się w swojej karierze, Jennifer Lopez to prawdziwa siła w rozrywce. Partnerując jej oraz studiu Nuyorican, wiemy, że dalej będzie pokazywać widowni na całym świecie wciągające historie pełne radości i inspiracji" - powiedział po podpisaniu umowy Scott Stuber z Netfliksa. Gigant streamingowy już wcześniej ogłosił dwie produkcje z udziałem Jennifer Lopez. To wyreżyserowany przez Niki Caro film "The Mother" oraz oparty na motywach powieści Isabeli Ojedy Maldonado "The Cipher".



Reklama

"Jestem podekscytowana możliwością ogłoszenia mojej współpracy z Netfliksem. Elaine, Benny i ja wierzymy, że nie ma dla nas lepszego miejsca. To postępowa firma, która tworzy treści starające się przeciwstawiać konwencjonalnej mądrości i prezentująca milionom widzów na całym świecie opowieści, które nie patrzą na sztukę i rozrywkę z takimi ograniczeniami, jak to bywało w przeszłości" - poinformowała w specjalnym oświadczeniu Jennifer Lopez.



Słów uznania pod adresem J. Lo nie kryje Bela Bajaria z Netfliksa. "Lopez to wyjątkowy talent, którego kreatywność i wizja urzekły publiczność i inspirowały kolejne pokolenia widzów. Przez lata, razem ze studiem Nuyorican, wnosiła do rozrywki swój charakterystyczny głos" - chwali aktorkę i piosenkarkę.



"The Mother" Netfliksa, w którym w tytułowej roli wystąpi Jennifer Lopez, zapowiadany jest jako żeńska odpowiedź na "Leona zawodowca". Opowie historię elitarnej zabójczyni, która uczy swoją córkę sztuki przetrwania. Z kolei w filmie "The Cipher" Lopez wcieli się w rolę agentki FBI, która wplątuje się w skomplikowaną grę z seryjnym zabójcą.