Jennifer Lopez i Jennifer Garner łączą siły dla córki Bena Afflecka

Jennifer Lopez i Ben Affleck: Historia miłości

Ben Affleck i Jennifer Lopez byli razem od 2002 do 2004 roku. Ben wystąpił nawet w teledysku do piosenki Jennifer - "Jenny from the Block". Ich ślub miał odbyć się w 2003 roku, ale został przesunięty. W styczniu 2004 roku świat obiegła informacja o rozstaniu paru.

Wtedy w ich życiu nastąpił długi czas rozłąki. Lopez wyszła za swojego przyjaciela Marca Anthony'ego i urodziła mu dwoje dzieci - Emmę Maribel i Maximiliana Davida. Affleck również się ożenił. Był małżonkiem aktorki Jennifer Garner od 2005 do 2018 roku. Parze urodziło się troje dzieci - Violet Anna, Seraphina Rosa i Samuel Garner.

Dwa lata temu gruchnęła informacja, że po wielu latach rozłąki Lopez i Affleck wrócili do siebie, co zostało przypieczętowane ślubem. Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub w sobotę 16 lipca 2022 roku w Clark County w stanie Nevada - poinformował portal TMZ. Druga uroczystość odbyła się kilka tygodni później i jak donoszą media, miała miejsce w należącej do gwiazdora luksusowej willi wartej prawie 9 mln dolarów. Wśród licznych gości nie zabrakło dzieci pary. Podobno na weselu nie pojawiła się była żona Bena Afflecka, Jennifer Garner - powodem jej nieobecności miały być zobowiązania zawodowe. Zabrakło również młodszego brata aktora - Casey Afflecka - który w tym czasie przebywał w Los Angeles.

Jennifer Garner: Życie prywatne

Zdjęcie Jennifer Garner i Ben Affleck / Jason Meritt / Getty Images

Jennifer Garner dwa razy wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był aktor Scott Foley, znany z serialu "Felicity". Garner poślubiła go 19 października 2000 roku. Byli małżeństwem niecałe trzy lata. Para rozwiodła się 30 marca 2003 roku.

Swojego drugiego męża aktorka poznała na planie filmu "Pearl Harbor". Jennifer Garner i Ben Affleck na początku kwietnia 2017 roku złożyli dokumenty rozwodowe w sądzie w Los Angeles. Plotki głosiły, że ich małżeństwo zakończyło się fiaskiem z powodu alkoholizmu Afflecka, jego zdrad, a także uzależnienia od hazardu. Pomimo rozstania, pozostają w przyjacielskich stosunkach, a Ben Affleck jest w związku małżeńskim z Jennifer Lopez . Obecnie aktorka układa sobie życie z biznesmenem Johnem Millerem.

Spotkanie dwóch Jennifer

Jennifer Garner, czyli była żona Bena Afflecka, nie komentuje, ani w żaden inny sposób nie angażuje się w jego związek z Jennifer Lopez. Najważniejsze dla niej są dzieci. "Ostatnią rzeczą, jaką chce robić, jest radzenie sobie z życiem miłosnym Bena, który jak na razie jest dobrym ojcem, a to szczęście dzieci jest dla Jen priorytetem" - mówi źródło zbliżone do gwiazdy.

Niedawno aktorka spotkała swojego byłego męża oraz jego obecną partnerkę podczas szkolnego występu córki. Na szkolnym evencie pojawiła się cała rodzina, wspierająca 14-latkę.