​Jennifer Lopez i Ben Affleck: Dlaczego nie afiszują się ze związkiem?

Po ubiegłotygodniowych doniesieniach na temat Jennifer Lopez i Ben Afflecka, czyli pary określanej mianem Bennifer, zapadła cisza w temacie ich miłosnej relacji. Według informacji podanych przez magazyn "Us Weekly", związek gwiazd Hollywood wkroczył w nową fazę: oswajania z tą sytuacją dzieci.

Ben Affleck i Jennifer Lopez /James Devaney/WireImage /Getty Images

Reklama

"W tej chwili płyną z prądem, planują spotykać się tak często, jak to możliwe, ale przed oficjalnym ogłoszeniem, że są razem, muszą zrobić jeszcze kilka rzeczy" - twierdzi informator magazynu, który kontaktuje się z celebrytami. Osoba ta dodała, że wcześniejszy romantyczny wyjazd pary do Montany, to był pomysł Bena, który "absolutnie kocha tę okolicę". Tam mogli się przytulać i spędzić trochę czasu w niezobowiązującej atmosferze" - dodał informator.



Chodzi o to, że Ben i Jen spędzili na początku tego miesiąca kilka dni w okolicy Big Sky Resort tuż obok Parku Narodowego Yellowstone. Według osób, które ich widziały, wyglądali na bardzo szczęśliwych i zrelaksowanych. "Jasne jest, że znów zakochali się w sobie w bardzo intensywny sposób, ale nie chcą niczego zepsuć", dodał informator, zaznaczając że: "Kiedy nadejdzie odpowiedni czas i przy założeniu, że ich uczucia się rozwiną, prawdopodobnie za miesiąc lub dwa, prawdopodobnie ogłoszą swój związek na Instagramie lub dadzą się sfotografować objęci w jakiejś restauracji".

Reklama

Jennifer Lopez i Ben Affleck poznali się w 2001 roku na planie komedii romantycznej "Gigli", później byli razem od 2002 do 2004 roku. W książce "True Love" wydanej w 2014 roku Lopez opisała rozstanie z Affleckiem jako jej "pierwszy prawdziwy zawód miłosny".

Wideo "Gigli": Movie Trailer

"Czułam się tak, jakby moje serce zostało wyrwane z klatki piersiowej" - wyznała wtedy. "W takich chwilach ludzie robią wiele rzeczy, by się znieczulić. Niektórzy biorą narkotyki, inni piją, a jeszcze inni wychodzą i imprezują" - dodała.



Ona od razu rzuciła się w ramiona innego mężczyzny, amerykańskiego piosenkarza i aktora pochodzenia portorykańskiego - Marca Anthony'ego. Poślubiła go w czerwcu 2004 roku. Rozwiedli się dziesięć lat później. W tym związku urodziła 13-letnie obecnie bliźnięta: Maximiliana i Emme.

Według informacji, do których dotarli dziennikarze "US Weekly", dzieci Jennifer Lopez są jednym z głównych powodów, dla których ona i Affleck jeszcze nie ujawnili, że znów są razem.

Podobno problem w tym, że dzieci poprzedniego partnera J.Lo - Alexa Rodrigueza (16-letnia Natasha i 13-letnia Ella) podczas zakończonego w kwietniu związku byłego baseballisty z gwiazdą pop, zbliżyły się do jej bliźniąt, a on sam według relacji informatora czasopisma - był "wzorowym ojczymem". Dlatego J.Lo "niechętnie wprowadza do życia Maximiliana i Emme nową, wyjątkową dla siebie osobę. Zamierza robić to stopniowo" - twierdził rozmówca.

Można tylko dodać, że Ben Affleck również ma dzieci. On ożenił się w 2005 roku z Jennifer Garner i dzieli z nią: córki Violet (15 lat), Seraphinę (12 lat) oraz syna Samuela (9 lat).

Jak w styczniu tego roku donosił magazyn "People", związek Afflecka z Aną de Armas rozpadł się z powodu nadmiernego przywiązania gwiazdora do swojej dawnej rodziny.