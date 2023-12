Jennifer Lopez: Przejąć kontrolę nad własną karierą

"Jedną z rzeczy, których nauczyłam się, jest to, że musimy przejąć kontrolę [nad własnymi projektami]. Nie możemy więcej siedzieć w oczekiwaniu na to, że ktoś zaoferuje nam rolę. Wiele aktorek staje się producentkami własnych filmów, stara się rozwijać własne pomysły. Myślę, że to kluczowe" - powiedziała Lopez, która poza pracą nad projektami filmowymi, przygotowuje nowy, autobiograficzny album ""This Is Me... Now". Premierze płyty towarzyszyć ma specjalny film, który trafi do oferty platformy Prime Video.

Jedną z ostatnich projektów Nuyorican Productions był dokumentalny film Netfliksa "Halftime" , w którym kamera towarzyszyła artystce w najbardziej przełomowym momencie jej życia i kariery: przygotowaniach do występu na Super Bowl, premierze filmu "Ślicznotki" i podczas 50. urodzin. "Zdecydowałam, kim chcę być i tylko w to wierzyłam. Całe życie walczyłam o to, żeby mnie usłyszano, dostrzeżono i potraktowano poważnie" - deklarowała w filmie Lopez.

Wideo "Jennifer Lopez: Halftime" [trailer]

Firma Nuyorican Productions, którą Lopez zarządza wspólnie Bennym Mediną i Elaine Goldsmith, w 2021 roku podpisała kilkuletni kontrakt z Netfliksem. Na jego mocy zajmie się ono produkcją filmów, seriali i programów telewizyjnych przeznaczonych dla tego giganta streamingowego. Należące do Jennifer Lopez studio ma zwrócić szczególną uwagę na projekty tworzone przez kobiety z kobietami w rolach głównych.



"Poprzez wszystko, czym zajmowała się w swojej karierze, Jennifer Lopez to prawdziwa siła w rozrywce. Partnerując jej oraz studiu Nuyorican, wiemy, że dalej będzie pokazywać widowni na całym świecie wciągające historie pełne radości i inspiracji" - powiedział po podpisaniu umowy Scott Stuber z Netfliksa.

Jennifer Lopez: Czuję w sobie potrzebę tworzenia

W rozmowie z magazynem "Elle" artystka zadeklarowała, że chce pracować tak długo, jak uzna za stosowne. "Nie wiem, w jakim wieku musiałabym być [żeby przestać]. Może 70, może 80, a może 90. Nie wiem. Na razie czuję w sobie potrzebę tworzenia. Zawsze towarzyszyło mi jedno nastawienie - nigdy nie pozwoliłam, by ktokolwiek szufladkował mnie ze względu na pochodzenie czy wiek. Dla mnie te bariery nie istnieją" - przyznała Lopez.



Na razie nie wiadomo, czy Lopez zamierza zająć się także reżyserią. W maju w rozmowie z agencją Associated Press żartowała, że będąc żoną laureata Oscara Bena Afflecka, porzuciła na razie plany związane z reżyserią. "Myślałam o reżyserowaniu, ale teraz - gdy jestem żoną oscarowego reżysera, widzę, co to oznacza, gdy chce się robić coś na poziomie. Tak więc pomyślałam: 'Może nie..." - przyznała Lopez.

Jennifer Lopez: Ślicznotka 1 / 13 Jennifer Lopez od dzieciństwa marzyła, by zostać aktorką, jednak karierę artystyczną zaczynała jako tancerka. Przez kilka lat występowała na scenie w różnego rodzaju rewiach. Z czasem zaczęła się pojawiać także w teledyskach. Jej pierwsze prawdziwe osiągnięcie to rola Fly Girl w telewizyjnym programie komediowym "In Living Color" (1991). Tam Lopez wypatrzyła Janet Jackson, która zaangażowała ją do swojego teledysku "That's the Way Love Goes". Jennifer miała nawet jechać na światowe tournée z Jackson, jednak poprosiła gwiazdę, aby ta pozwoliła jej odejść i rozwijać karierę aktorską. Źródło: Getty Images Autor: The LIFE Picture Collection