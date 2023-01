Jennifer Coolidge niewątpliwie ma swój czas. Dzięki błyskotliwej kreacji w bijącym rekordy popularności serialu "Biały Lotos" 61-letnia aktorka przypomniała o swoim talencie i na nowo skradła serca fanów oraz krytyków. Za rolę niestabilnej emocjonalnie bogaczki Tanyi McQuoid otrzymała szereg prestiżowych nagród, m.in. Emmy, Critics’ Choice Television czy pierwszy w karierze Złoty Glob.

Wkrótce do rąk gwiazdy "American Pie" i "Legalnej blondynki" trafi kolejne cenne trofeum. The Hasty Pudding Theatricals, najstarsza organizacja teatralna w USA, ogłosiła właśnie, że przyznała Coolidge nagrodę Kobiety Roku. Tym tytułem od 1951 roku honorowane są artystki, które wniosły "imponujący i trwały wkład w rozwój branży rozrywkowej". W minionych latach wyróżnienie to dostały m.in. Meryl Streep, Julia Roberts, Anne Hathaway, Scarlett Johansson, Jennifer Garner i Kerry Washington.

Jennifer Coolidge Kobietą Roku

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się na terenie Uniwersytetu Harvarda 4 lutego o godzinie 13.45 czasu lokalnego. Coolidge poprowadzi uroczystą paradę, która przejdzie po Harvard Square, a następnie odbierze w Farkas Hall, historycznej siedzibie The Hasty Pudding Theatricals, przyznaną jej statuetkę Pudding Pot Award. Gwiazda weźmie też udział w premierze 174. przedstawienia The Hasty Pudding Theatricals.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że Jennifer Coolidge na nasze zaproszenie powróci do swojego rodzinnego Massachusetts i na teren Harvarda, gdzie kręcony były kultowe sceny 'Legalnej blondynki'. Jej wyrazista osobowość i komediowy image są nam bardzo bliskie. Jesteśmy przekonani, że doskonale odnajdzie się w naszym muzycznym widowisku i że Pudding Pot będzie wyglądać fenomenalnie obok jej Złotego Globu" - powiedziała Maya Dubin, koordynatorka wydarzenia.

Jennifer Coolidge: Sławę przyniosła jej rola w "American Pie"

Jennifer Coolidge urodziła się w Bostonie w 1961 roku. Ukończyła tam wydział teatralny w Emerson College, a potem uczęszczała do American Academy of Dramatic Arts w Nowym Jorku. Zanim zyskała międzynarodowa rozpoznawalność, występowała z nowojorską grupą improwizacyjną Gotham City Improv. Po przeprowadzce do Los Angeles dołączyła zaś do znanej trupy komików The Groundlings, z którą występowała przez 9 kolejnych lat. Światową sławę przyniosła jej rola matki Stifflera w filmowej serii "American Pie".

Niedawno Coolidge wystąpiła u boku Jennifer Lopez w komedii romantycznej "Wystrzałowe wesele", która zadebiutuje na platformie streamingowej Amazon Prime Video już 27 stycznia. Najnowszym zawodowym projektem gwiazdy jest zaś trzecia część "Legalnej blondynki". Światowa premiera produkcji z Reese Witherspoon w roli głównej zaplanowana jest na przyszły rok.