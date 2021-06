Jennifer Aniston: Internetowe randki?

Odtwórczyni roli Rachel w serialu "Przyjaciele" jest obecnie singielką. Choć wiele jej sławnych koleżanek szuka swojej drugiej połówki za pomocą aplikacji randkowych, Jennifer Aniston zarzeka się, że pozostanie wierna tradycyjnym sposobom poznawania mężczyzn.

Jennifer Aniston / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Reklama

Tygodnik "People" zapytał Jennifer Aniston, czy dopuszcza ewentualność, że zacznie szukać nowej miłości, korzystając z aplikacji randkowych. "Absolutnie nie! Zamierzam po prostu trzymać się normalnych sposobów umawiania się na randki. Czyli, że ktoś ma mnie na nią zaprosi. Tak bym wolała" - stwierdziła aktorka. Jeśli jednak zmieni zdanie, to powinna poradzić się u Sharon Stone, Drew Barrymore, Emilii Clarke czy Bena Afflecka - te gwiazdy już próbowały flirtowania w sieci.



Jennifer zapytano również, czy interesuje ją ponowne wyjście za mąż. "Nie jest to na liście moich priorytetów. Interesuje mnie znalezienie fantastycznego partnera i po prostu przyjemne życie i wspólna zabawa. To wszystko, na co powinniśmy mieć nadzieję. To nie musi być coś wyrytego w kamieniu, w dokumentach prawnych" - odpowiedziała Aniston.

Reklama

Aktorka już dwukrotnie w życiu wypowiadała sakramentalne "tak". Najpierw od 2000 do 2005 r. była żoną Brada Pitta, a od 2015-2017 była w formalnym związku z Justinem Theroux. Wciąż przyjaźni się z każdym z nich.

"Moje życie jest naprawdę spokojne. Mam pracę, którą kocham, mam ludzi, którzy są dla mnie wszystkim i mam piękne psy. Jestem po prostu bardzo szczęśliwym człowiekiem" - 52-latka podsumowuje swoją obecną sytuację. Jeśli chodzi o psy, aktorka ma ich aż trzy - sznaucera, pitbulla i pirenejskiego psa górskiego.