O tym, kto mógłby zagrać obecnie bohaterów, w których wcielali się Kirsten Stewart i Robbert Pattinson, reżyserka "Zmierzchu" Catherine Hardwicke opowiedziała w rozmowie z podcastem Watch-a-long, wskazując na gwiazdę serialu "Wednesday" Jennę Ortegę i Jacoba Elordiego, który w czekającym na premierę filmie Sofii Coppoli "Priscilla" wcielił się w Elvisa Presleya.

Jenna Ortega i Jacob Elordi w nowym "Zmierzchu"?

"Jest niesamowity. Prawdopodobnie dzisiaj byłby Edwardem [Cullenem]" - Hardwicke jest pełna uznania dla talentu Jacoba Elordiego. Reżyserka uważa, że do zagrania postaci Belli Swan idealnie nadawałby się Jenna Ortega. "Jest zadziwiająca" - oceniła.

Przyznała jednak, że reżyser, który realizowałby nową wersję "Zmierzchu", nie miałby dużego wyboru jeśli chodzi o odtwórców głównych ról. "Nie wydaje mi się, by obecnie było zbyt wielu fajnych młodych aktorów" - skwitowała.



Jenna Ortega kilka dni temu zrezygnowała z występu w siódmej części "Krzyku". W czasie, gdy realizowane miały być zdjęcia do kolejnej odsłony kultowej serii, Ortega będzie pracować na planie drugiego sezonu serialu Netfliksa "Wednesday". Aktorkę zobaczymy też w przyszłym roku w kontynuacji "Soku z żuka" Tima Burtona, w której wcieli się w córkę postaci granej przez Winonę Ryder oraz Justin Theroux .



Jacob Elordi zyskał popularność dzięki występowi w serialu HBO "Euforia". Wkrótce zobaczymy go w roli Elvisa Presleya w filmie "Priscilla", który wejdzie do polskich kin 9 lutego 2024 roku. W tytułową rolę wcieliła się Cailee Spaeny, która otrzymała za nią Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki podczas 80. MFF w Wenecji.



Elordi jest także jedną z gwiazd filmu "Saltburn". Akcja filmu Emerald Fennell osadzona została w połowie pierwszej dekady XXI wieku i koncentruje się wokół osoby studenta uniwersytetu w Oxfrodzie Olivera Quicka (nominowany do Oscara za rolę w "Duchach Inisherin" Barry Keoghan), który zaprzyjaźnia się z pochodzącym z arystokratycznej rodziny Felixem Cattonem (Elordi). Kiedy zostaje zaproszony do jego rodzinnej posiadłości w Saltburn, obaj spędzą "wakacje, których nigdy nie zapomną".



Robert Pattinson: Długie włosy i poplamiona koszula

Catherine Hardwicke wyznała także, że musiała walczyć z producentami 'Zmierzchu" o angaż dla Roberta Pattinsona.



"Gdy [Pattinson] pojawił się na castingu, miał długie, czarne włosy i nie był w najlepszej formie fizycznej, bo wtedy ciągle przesiadywał w pubie" - wspominała. "Wydawało mi się jednak, że pasuje [do roli] jako osoba i sprawdzi się na ekranie".



Pattinson nagrał kilka scen próbnych z Kristen Stewart. Materiał zaprezentowano następnie przedstawicielom Summit Entertainment, które produkowało film. Ich reakcja nie była najlepsza.



"Sprawisz, że ten facet będzie wyglądał dobrze?" - miała usłyszeć Hardwicke. Odpowiedziała: "No pewnie. Widzieliście jego kości policzkowe? Zmienimy mu fryzurę, zacznie ćwiczyć i będzie śliczny". Producenci na początku jej nie wierzyli. Nie pomógł fakt, że na pierwszym spotkaniu z nimi Pattinson pojawił się w poplamionej koszuli.



Mimo to Pattinson otrzymał rolę Edwarda, a reszta jest historią. Hardwicke zdradziła, że oprócz niego studio rozważało obsadzenie Bena Barnesa, Shiloha Fernandeza i Jacksona Rathabone'a. Ten ostatni wcielił się w postać Jaspera.

Pierwsza część "Zmierzchu" obchodziła 17 listopada 2023 roku piętnastolecie premiery.