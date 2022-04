Jena Malone nie mogła pozostać obojętna, gdy zobaczyła jak nieznajomy katuje psa. Mężczyzna kilkakrotnie kopnął zwierzę, a także podnosił je na smyczy tak, że się dusiło. Aktorka zareagowała - powiedziała mężczyźnie, żeby przestał się znęcać nad psem, ale bez skutku.



"Wtedy wysiadłam z samochodu, by odebrać mu psa, ale mężczyzna zaczął uciekać. Zaczęłam więc go gonić. Zobaczyłam innych ludzi, którzy się temu przyglądali i próbowałam zwrócić uwagę mężczyzny w pomarańczowej kamizelce, by pomógł mi w pościgu. Przebiegłam przecznicę i zauważyłam, że za mną w pościg rzuciło się pięciu mężczyzn. To był prawdziwy cud" - opisała zdarzenie na Twitterze Jena Malone.

Kilka przecznic dalej mężczyźni dogonili uciekiniera. Wywiązała się bójka, bo oprawca nie chciał po dobroci oddać zwierzaka. "Pojawili się policjanci i aresztowali faceta. Czekałam z psem, aż pojawi się kolejny policjant, by zabrać go do szpitala. Pies był cały brudny i wyglądało na to, że od miesięcy nikt się nim nie opiekował" - relacjonowała dalej aktorka.

Pies został zabrany do szpitala. "Miał pęknięte żebro, połamane i pęknięte kości w łapach. To przerażające. Jak można tak traktować zwierzęta? Przykro mi, że sytuacja skończyła się rozróbą, ale ten pies by umarł. Bez dwóch zdań. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jakie tortury przeszedł do tej chwili" - zakończyła opowieść Malone.

Opisana sytuacja skończyła się happy endem. Kilka godzin później aktorka poinformowała, że: "pies był zaczipowany i wrócił do swojego właściciela. Był zaginiony od tygodni. Wabi się Champion i po wyjściu ze szpitala jest szczęśliwy razem z właścicielem". Aktorka zamierza też udostępnić link do zbiórki, bo pies będzie potrzebował kilku operacji, na które nie stać jego właściciela.



