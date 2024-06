Meryl Streep: Poświęcenie aktorki dla roli

Biorąc udział w castingu do tytułowej roli w filmie "Wybór Zofii" aktorka miała zaledwie 30 lat. Od samego początku pracy nad projektem bardzo zależało jej, by wcielając się w pochodzącą z Krakowa bohaterkę, Zofię Zawistowską, móc zrobić to jak najbardziej realistycznie.

Chcąc sprostać temu zadaniu, postanowiła, że zacznie uczyć się języka polskiego. Pomocną dłoń okazała jej wtedy znana ze wczesnych filmów Stanisława Barei Elżbieta Czyżewska ("Małżeństwo z rozsądku"). Streep starała się naśladować jej sposób wymowy i po latach przyznaje, że polska artystka była dla niej ogromną inspiracją przy pracy.

Kandydatką do roli Zofii była również Krystyna Janda. Ówczesne władze uznały jednak ten film za antypolski i zabroniły aktorce wyjazdu na plan.

"Wybór Zofii": O czym opowiada film?

"Wybór Zofii" powstał na podstawie powieści Williama Styrona, a za jego reżyserię odpowiadał Alan J. Pakula. Produkcja przedstawia historię pochodzącej z Polski Zofii (Meryl Streep), która przeżyła koszmar oświęcimskiego obozu. Po trudnych doświadczeniach kobieta ma nadzieję, że odnajdzie upragniony spokój w Ameryce. Choć partner Nathan (Kevin Kline) nie ułatwia kobiecie tego zadania, para poznaje literata Stingo (Peter MacNicol), który staje się powiernikiem ich sekretów.

Za wybitną filmową kreację Meryl Streep otrzymała w 1983 roku Oscara i Złotego Globa dla najlepszej aktorki.

