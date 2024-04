Jej poprzedni film był hitem Netfliksa. Jak będzie tym razem?

"Atlas": Fabuła i obsada

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), genialna, lecz zgorzkniała analityczka danych nieufająca sztucznej inteligencji dołącza do misji pojmania zbuntowanego robota, z którym łączy ją pewna tajemnica z przeszłości. Jednak gdy plany wymykają się spod kontroli, okazuje się, że ocalić ludzkość od sztucznej inteligencji można, jedynie z nią współpracując.

W nowym filmie Netfliksa u boku Jennifer Lopez zobaczymy takich aktorów jak: Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla i Mark Strong. Za reżyserię odpowiada Brad Peyton ("San Andreas", "Rampage: Dzika furia"). Autorami scenariusza tego thrillera science fiction są Aron Eli Coleite oraz Leo Sardarian.

Zobacz zwiastun filmu "Atlas"!

"Atlas": Jennifer Lopez o filmie

"To opowieść o przyjaźni i nauce zaufania. Opowieść o więzi dwóch istot, które łączą się ze sobą w obliczu katastrofalnych okoliczności, przez co obie uczą się tego, jak być bardziej ludzkim" - mówiła Jennifer Lopez w rozmowie z portalem Entertainment Weekly.



"To było niczym monodram. Byłaś tylko ty i musiałaś wyobrazić sobie wszystko, bo dookoła był tylko green screen. Za tobą nie było żadnej scenografii" - opowiadała gwiazda.



"Jako artystka solowa, Lopez przyzwyczaiła się do bycia w centrum uwagi i jest również przyzwyczajona do pracy w ciężkich warunkach. Specjalnie wybrałem ją do zagrania tej wymagającej roli. Lopez to aktorka z bardzo dużą intuicją. Całe moje podejście do filmu było skupione na zarejestrowaniu jej występu" - przekonywał reżyser Brad Peyton.

Poprzedni film z Lopez zatytułowany "Matka" był hitem Netfliksa. Jak będzie w przypadku "Atlasu"? Przekonamy się już niebawem. Premiera filmu już 24 maja.