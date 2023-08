"Wchodzisz do pokoju i musisz stać się kimś, o kim będą myśleć do końca dnia. Musisz sprawić, by się w tobie zakochali. To jak szybkie randki. Tylko, że bierzesz udział w setkach tego typu spotkań i być może raz ci siwe uda. Odrzucenie, odrzucenie, odrzucenie. Cały czas" - zwierzył się Taylor-Johnson.

Kiedy po pół roku skończyły mu się pieniądze i był w drodze na lotnisko, skąd miał wrócić do Londynu, otrzymał telefon z propozycją występu w "Kick-Ass".

Aaron Taylor-Johnson: Jego żona jest starsza o 23 lata

Niedługo potem 42-letnia wówczas reżyserka Sam Taylor-Johnson (wówczas nazywała się Sam Taylor-Wood) obsadziła 19-latka w tytułowej roli w biograficznym filmie o Johnie Lennonie "Chłopak znikąd".

Rok później oświadczył się jej. Pobrali się w 2012 roku. Mają dwie córki: Wyldę Rae (ur. 2010) i Romy Hero (ur. 2012). Po ślubie ona zmieniła nazwisko na Taylor-Johnson, a on dodał do swojego pierwszy człon nazwiska żony. Mieszkają w Somerset, dokąd przeprowadzili się po sprzedaży hollywoodzkiej willi.

Na przełomie 2015 roku, po występach w filmach "Godzilla" i "Avengers: Czas Ultrona", wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Aktor przyznał jednak, że odrzucił lukratywne oferty, by móc spędzić czas z rodziną. "Zwyczajnie chciałem być z moimi dziećmi. Nie chciałem być od nich zabrany" - przyznał.

Aaron Taylor-Johnson: Nowy Bond?

I dodał, że od zawsze wiedział, że będzie "młodym ojcem". "Wiedziałem, że będę miał wiele dzieci" - podkreślił. "Nie mam niczego do ukrycia. Czuję się bezpiecznie. Nie zamierzam jednak dzielić się [ze światem] rzeczami, które są dla mnie naprawdę cenne" - zakończył Taylor-Johnson.