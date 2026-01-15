Jego zachowanie zwróciło uwagę wszystkich. Gwiazda tłumaczy

"Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona okazała się ogromnym zwycięzcą rozdania Złotych Globów. Otrzymała cztery statuetki – za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz i drugoplanową rolę Taylor. Aktorka podczas ceremonii siedziała obok DiCaprio, nominowanego za pierwszoplanową rolę w filmie Andersona.

Teyana Taylor tłumaczy zachowanie Leonardo DiCaprio

"K-popowe łowczynie demonów" otrzymały w czasie ceremonii dwa Złote Globy – za najlepszy film animowany i piosenkę "Golden". Taylor zdradziła, że zachowanie aktora miało związek z wygraną produkcji. "Jestem nieco zamroczona po tamtym dniu, ale wydaje mi się, że chyba rozmawialiśmy o ‘K-popowych łowczyniach demonów’" – mówiła w rozmowie z "Access Hollywood". "Byłam szczęśliwa, że wygrały, bo moje dzieci je uwielbiają. [DiCaprio] przyłapał mnie, jak się cieszyłam i zaczęliśmy o tym rozmawiać".

Wideo "Jedna bitwa po drugiej" [trailer 2]

"Nie pamiętam, co mówił. Możliwe, że nawet tego nie słyszałam. Po prostu się śmiałam i byłam wszystkiego nieświadoma" – kontynuowała.

Po rozdaniu Złotych Globów "Jedna bitwa po drugiej" i "K-popowe łowczynie demonów" są faworytami do Oscarów za kolejno najlepszy film i najlepszą animację pełnometrażową.