Jego kariera znów nabiera tempa. Już nawiązał kolejną współpracę

Will Smith: Ogłosił kolejny projekt

Po debiucie czwartej części serii "Bad Boys", zatytułowanej "Bad Boys: Ride or Die", działalność artystyczna Willa Smitha znów nabiera tempa.

Wyniki filmu w box office jednoznacznie wskazują, że widzowie wybaczyli mu oscarową aferę i wciąż chcą oglądać go na wielkim ekranie. Do tej pory produkcja zarobiła 215,4 mln dolarów, podczas gdy jej budżet wynosił 100 mln dolarów. Zadowoleni z wyników zarządcy Sony Pictures ogłosili właśnie kolejny projekt z jego udziałem. Będzie to film w gatunku sci-fi, w którym aktor ma zagrać główną rolę. Co istotne, jest to pierwsze dzieło, które oficjalnie zostało mu zaproponowane po incydencie na gali.



"Resistor": O czym opowie nowy film sci-fi?

"Resistor" będzie bazował na powieści "Influx" Daniela Suareza. Projekt nie ma na ten moment jeszcze reżysera; poszukiwania mają rozpocząć się w nadchodzących tygodniach. Opiekę nad scenariuszem objął Zak Olkiewicz oraz Eric Singer. Nie wiadomo jeszcze, czy wiernie oddadzą pierwowzór literacki.

Książka opowiadała o fizyku, Jonie Gradym, który wraz z grupą naukowców dokonał przełomowego odkrycia. Niestety, niedługo wielkim wydarzeniu jego laboratorium zostaje zamknięte. Odpowiedzialne za to jest "Biuro Ochrony Technologii" - tajna organizacja, której celem jest hamowanie społecznego rozwoju i chowanie przed światem wynalazków, które mogłyby w tym pomóc. Wraz z innymi uczonymi Grady dąży do ujawnienia tajemnic wrogiej instytucji, licząc, że uda im się pomóc ludzkości w uwolnieniu się ze sztucznie wykreowanego zacofania.

Scenariusz został złożony w studiu ponad miesiąc temu. Po jego lekturze, zarząd Sony Pictures niemal jednogłośnie uznał, że to będzie idealna rola dla Willa Smitha. Niedługo po premierze najnowszej części "Bad Boys 4" udało im się zawrzeć kolejną umowę.



Jest duże prawdopodobieństwo, że Smith rozpocznie pracę na planie tego projektu dopiero po realizacji kontynuacji filmu "Jestem legendą".

