Jeff Goldblum promuje swój nowy album

Hollywoodzki aktor Jeff Goldblum opublikował singla z piosenką "Lets Face The Music And Dance". Utwór promuje jego nowy album, który ukaże się 1 listopada.

Jeff Goldblum na premierze filmu "Jurassic World: Upadłe królestwo" /David M. Benett/Dave Benett/WireImage /Getty Images

"Let's Face The Music And Dance", utwór nagrany wspólnie z piosenkarką i aktorką Sharon Van Etten, to pierwsza próbka z nowej jazzowej płyty Jeffa Goldbluma. Piosenka to klasyczna jazzowa kompozycja Irvinga Berlina z 1936 roku.



Reklama

Album zatytułowany "I Shouldn't Be Telling You This" aktor nagrał z Mildred Snitzer Orchestra. Płyta ukaże się 1 listopada. Wśród gości poza Sharon Van Etten, na krążku pojawią się także Inara George, Gina Saputo, Anna Calvi i Fiona Apple.

Jeff Goldblum gra na fortepianie praktycznie przez całe życie i koncertuje ze swoim zespołem od ponad 30 lat. Jednak kluczowym momentem dla jego muzycznej kariery stał się wspólny występ z Gregorym Porterem w popularnym programie "The Graham Norton Show".

Jeff oczarował wówczas szefów wytwórni Decca, którzy natychmiast byli gotowi podpisać z nim kontrakt płytowy. W rezultacie powstał album zatytułowany "The Capitol Studio Sessions", z udziałem Mildred Snitzer Orchestra i gości takich jak Imelda May czy Haley Reinhard. Krążek wylądował na szczycie jazzowej listy najlepszych albumów w USA i Wielkiej Brytanii.

"Niech mnie ktoś uszczypnie i powie, że to nie sen" - mówił w jednym z wywiadów Goldblum, zapowiadając pracę nad kolejnym albumem.

Zdjęcie Jeff Goldblum podczas występu w Pasadenie (2017) / Rich Fury / Getty Images

Goldblum zagrał w filmie Davida Cronenberga "Mucha", ale prawdziwą sławę przyniosła mu rola w obrazach Stevena Spielberga "Park Jurajski" i sequelu "Zaginiony Świat: Park Jurajski" oraz kreacja odkrywcy planów kosmitów w thrillerze Rolanda Emmericha "Dzień Niepodległości". Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood, ale ciągnęło go na estradę. Jak wielu przed nim poczuł muzyczny zew.

Ostatnio Goldblum zagrał ostatnio w filmach "Hotel Artemis" oraz "Jurassic World: Upadłe królestwo".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jurassic World: Upadłe królestwo" [trailer 3] materiały dystrybutora