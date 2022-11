"Myślę, że czuliśmy ciężar odpowiedzialności, czułam to też w innych pracach. Szczególnie, gdy grasz prawdziwą osobę, [...] historie, które opowiadaliśmy, są tak prawdziwe i tak nowe, i to nie tylko dla ludzi zaangażowanych w film, ale dla widzów, publiczności" - podkreśliła Carey Mulligan w rozmowie z magazynem "People".

"Nigdy nie grałam osoby, która wciąż żyje. Grałam prawdziwych ludzi, ale czytałam autobiografie, więc to było naprawdę ekscytujące, a ona jest po prostu najfajniejszą osobą. Więc chciałam być jej przyjacielem. Chciałam, żeby mnie lubiła" - podkreśliła.

"Dziennikarstwo to dla niej powołanie, to nie tylko praca" - dodała. "Wynika z tego głęboko zakorzenionego przekonania, że jej powołaniem jest odkrywanie niesprawiedliwości i nieprawdy i pokazywanie ich" - zakończyła gwiazda.

Przypomnijmy, że reporterki "New York Timesa", Megan Twohey i Jodi Kantor przedstawiły historię, która skruszyła milczenie wokół tematu molestowania seksualnego przez najpotężniejszego producenta Hollywood - Harveya Weinsteina. Wykorzystywanie, szantażowanie i tuszowanie przestępstw przez szefa Miramaxu i The Weinstein Company trwało od dziesięcioleci. Publikacja "NYT" zapoczątkowała ruch #MeToo.



"Jednym głosem": Obsada i zwiastun

W rolach dziennikarek zobaczymy: nominowaną dwukrotnie do Oscara Carey Mulligan ( "Obiecująca. Moda. Kobieta" ) oraz Zoe Kazan , nominowaną do Emmy za rolę w serialu "Olive Kitteridge".

Reżyserką filmu "Jednym głosem" jest Maria Schrader, autorka głośnego serialu Netfliksa zatytułowanego "Unorthodox", a scenariusz napisała Rebecca Lenkiewicz ( "Ida" , "Nieposłuszne" ). Oparty on został na motywach bestsellerowej książki Twohey i Kantor zatytułowanej "Powiedziała. Śledztwo, które zdemaskowało Harveya Weinsteina i zapoczątkowało ruch #metoo".



Jednym z producentów filmu "Jednym głosem" jest Brad Pitt oraz należące do niego studio Plan B. W poprzednich latach, wśród wyprodukowanych przez Plan B filmów były trzy, które nagrodzone zostały Oscarami dla najlepszego filmu roku. Były to "Infiltracja" , "Zniewolony. 12 Years of Slave" oraz "Moonlight" .