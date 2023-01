Sylvester Stallone i Jennifer Flavin: Pierwsze plotki o rozstaniu

Sylvester Stallone i Jennifer Flavin pobrali się w maju 1997 roku. Mają trzy córki. Modelka jest o 22 lata młodsza od aktora, dla którego było to trzecie małżeństwo. Pierwsze plotki o rozwodzie pojawiły się w połowie ubiegłego roku. "Daily Mail" donosił, że trwający ćwierć wieku związek przechodził poważny kryzys. Brytyjski tabloid sugerował ponadto, że miała już zapaść decyzja o rozwodzie.

Wszystko za sprawą doniesień o tym, że Stallone zakrył duży tatuaż, który przedstawiał twarz jego żony, wizerunkiem psa, a dokładniej bulmastifa Butkusa (wystąpił u jego boku w dwóch pierwszych częściach "Rocky'ego"). Nowy tatuaż wykonał tatuator Zach Perez, opublikował on w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, dokumentujące pracę. Niestety, gdy internauci zaczęli zadawać pytania, fotografia została usunięta.

Sylvester Stallone: Żona chce się z nim rozwieść z powodu rozrzutności?

Zdjęcie Sylvester Stallone z żoną Jennifer Flavin / Amy Sussman / Getty Images

W sierpniu Jennifer Flavin, z którą gwiazdor związany był od przeszło trzech dekad, złożyła pozew o rozwód. Choć para zapewniała, że rozstają się w zgodzie, szybko wyszło na jaw, że nie jest to prawda. O szczegółach konfliktu zwaśnionych małżonków pospieszył wówczas donieść magazyn "People", który dotarł do złożonych w sądzie dokumentów.

Żona aktora oskarżyła go o "zaangażowanie się w celowe rozproszenie, uszczuplenie i marnowanie" ich majątku, który szacowany jest na 400 mln dolarów. Flavin podkreśliła, że rozrzutność męża zagroziła finansowemu bezpieczeństwu ich rodziny. Choć fani Stallone’a spodziewali się kolejnej sądowej batalii na miarę szeroko komentowanej walki rozwodowej Brada Pitta i Angeliny Jolie, na szczęście do tego nie doszło. We wrześniu przedstawiciel pary poinformował, że skłóceni małżonkowie doszli do porozumienia i "są obecnie bardzo szczęśliwi".

Biorąc pod uwagę z jakim zamiłowaniem gwiazdor kupuje kolejne posiadłości, to zarzuty Flavin nie dziwią. Tylko w ubiegłym roku Sylvester Stallone kupił willę, za którą miał zapłacić 18,2 mln dol. (ok. 78 mln zł). To nieco ponad 4 mln dol. mniej od ceny, za którą była ona wystawiona. Jego nowy przybytek w zachodniej części niziny San Fernando Valley znajduje się na zamkniętym, strzeżonym osiedlu, gdzie mieszkają m.in. Ozzy Osbourne, Will Smith , Lisa Marie Presley i Kim Kardashian .

Sylvester Stallone i Jennifer Flavin: Rozwodu nie będzie

Zdjęcie Sylvester Stallone i Jennifer Flavin, / Backgrid USA / Agencja FORUM