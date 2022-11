"Jeanne du Barry": Johnny Depp w roli Ludwika XV. Film zobaczymy w Polsce

Wiadomości

"Jeanne du Barry" to wielki powrót Johnny'ego Deppa do aktorstwa po tym, jak wygrał w sądzie w procesie Depp kontra Heard. Gwiazdor wcieli się w postać Ludwika XV i przeniesie się razem z widzami do Wersalu. Data premiery nie jest jeszcze znana, lecz wiadomo, że film zadebiutuje w Polsce.

Johnny Depp /Rich Fury /Getty Images