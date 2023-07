Ceremonia otwarcia, której scenariusz napisali wspólnie wielki miłośnik rugby Jean Dujardin , Olivier Ferracci i Nora Matthey, rozpocznie się 8 września o godzinie 20:00 na Stade de France w podparyskim Saint-Denis. Nieco ponad godzinę później wybrzmi pierwszy gwizdek inauguracyjnego meczu Francji z Nową Zelandią, trzykrotnym mistrzem świata.



Zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym w sobotę, w wydarzeniu, poza Dujardinem, udział wezmą także znany restaurator i szef kuchni Guy Savoy i słynna tancerka baletowa Alice Renavand. Ceremonia "będzie celebrować Francję i jej kulturę w przedstawieniu teatralnym na żywo".

Będzie to również okazja do podkreślenia "francuskiego know how i sztuki życia, bogatego dziedzictwa kraju i pasji do sportu, przy jednoczesnym upamiętnieniu dwustulecia rugby". W pokazie weźmie udział ponad 30 innych osobistości oraz 200 wolontariuszy.

Dujardin, Renavand i Savoy wzięli także udział w losowaniu grup, które odbyło się 14 grudnia 2020 roku w Palais Brongniart w Paryżu.

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach 8 września - 28 października na dziewięciu francuskich stadionach. Spotkania będą transmitowane w 182 krajach.

Jean Dujardin: Nie tylko "Artysta"

Jean Dujardin początkowo grał niewielkie role w komercyjnych produkcjach takich jak "Nie ma róży bez kolców" (2002), "Les Daltons" (2004), "Żonie mojego partnera" (2005). Sława przyszła dzięki gagowej komedii "Surfer z Nicei" (2005), Jean Dujardin zagrał w niej tytułowego bohatera, Brice'a. Jak łączyć urok amanta i talenty komediowy aktor pokazał w pierwszym filmie nakręconym wspólnie z reżyserem Michaelem Hazanaviciousem , "OSS 117 - Kair, miasto szpiegów". Parodiowa rola tajnego agenta Huberta Bonisseura de la Bartha zjednała mu tłumy fanów oraz krytyków, a na fali popularności powstał sequel "OSS 117 - Rio nie odpowiada", a po wielu latach "Agent specjalny: Misja Afryka" (2021) wyreżyserowany przez Nicolasa Bedosa .



Trzeci wspólny film duetu Dujardin-Hazanavicius to już legenda - skromny "Artysta" (2011) podbił i festiwal w Cannes i Hollywood. Jean Dujardin zagrał w nim postać podobną do tej, którą jest w prawdziwym życiu - wielkiej gwiazdy, tyle że w przeciwieństwie do amanta kina niemego George'a Valentina mówi na ekranie, z uroczym francuskim akcentem.