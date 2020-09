Jason Statham znowu w filmie Guya Ritchiego

Role w filmach Guya Ritchiego "Porachunki" oraz "Przekręt" przyniosły Jasonowi Stathamowi sławę. To właśnie dzięki nim aktor ten rozpoczął swoją wielką karierę filmową. Po piętnastu latach od ostatniego występu Stathama u Ritchiego w filmie "Revolver", ten duet ponownie spotka się na planie.

W szpiegowskim thrillerze "Five Eyes" Statham wcieli się w postać agenta, który na zlecenie międzynarodowej agencji ma uniemożliwić sprzedaż nowej broni, mogącej wpłynąć na bezpieczeństwo świata.

Do pomocy w tym zadaniu przydzielony zostaje mu spec od nowoczesnych technologii pracujący dla CIA. Agent niechętnie nawiązuje z nim współpracę, która rzuci ich po całym świecie w poszukiwaniu handlującego bronią miliardera.



Ritchie, który jest autorem scenariuszy większości swoich filmów, tym razem sięgnął po scenariusz autorstwa Ivana Atkinsona i Marna Daviesa. Zdjęcia do filmu "Five Eyes" mają się rozpocząć w Europie jeszcze w październiku tego roku.

Ostatnim filmem Guya Ritchiego, który trafił do kin tuż przed wybuchem pandemii byli "Dżentelmeni". Można go oglądać w kinach również po ponownym ich otwarciu po przerwie. Ritchie wrócił w nim do tematyki gangsterskiej, która przyniosła mu popularność. Z kolei "Five Eyes" zapowiada się jako film podobny klimatycznie do opartego na podstawie popularnego serialu, innego filmu Ritchiego: "Kryptonim U.N.C.L.E.".

Jason Statham to jeden z najpopularniejszych obecnie aktorów kina akcji. Kasowymi hitami były ostatnie filmy, w jakich się pojawił: "The Meg" oraz "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw". Zapowiedziany już został jego udział w kontynuacji innego szpiegowskiego filmu, komedii "Agentka" z 2015 roku.