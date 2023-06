Jason Momoa: Aktor zadebiutował w serii "Szybcy i wściekli"

Jason Momoa zagrał głównego antagonistę w najnowszej odsłonie z cyklu " Szybcy i wściekli ". Aktor wcielił się w bohatera o imieniu Dante, który za cel objął zlikwidowanie Dominika Toretto ( Vin Diesel ) i zemstę na jego rodzinie. Film jest początkiem zakończenia serii "Szybcy i wściekli".

Zdjęcie Jason Momoa i Vin Diesel w scenie z filmu "Szybcy i wściekli 10" / materiały prasowe

Jason Momoa: Ta kwestia rozczarowała gwiazdora

Jason Momoa zdradził, czego najbardziej brakowało mu podczas planu zdjęciowego. Aktor wyznał, że rozczarowała go mała ilość scen pościgu z udziałem jego bohatera. Sceny akrobacji na motorze należały do jednych z jego ulubionych. Jason Momoa potrafi prowadzić motocykl, przez co większość z ujęć wykonywał samodzielnie.

Zdradził również, że w 11. części cyklu fani mogą spodziewać się więcej jazdy na dwóch kołach w wykonaniu Dante.

"Szybcy i wściekli": Kiedy seria powróci na ekrany kin?

Kolejna odsłona z serii "Szybcy i Wściekli" pojawi się w kinach w 2025 roku. Universal Pictures ogłosiło jednak, że wcześniej powstanie spin-off serii z Dwaynem Johnsonem w roli głównej. Film opowie o historii agenta Luke’a Hobbsa, który będzie musiał zmierzyć się z nowym zagrożeniem. W produkcji wystąpią bohaterzy znani z głównej części sagi. Nie wiadomo jednak, czy Jason Momoa jest jednym z nich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 10" [trailer] materiały prasowe

