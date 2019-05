Jason Mitchell stracił nominację do nagrody MTV

Oskarżony o molestowanie seksualne aktor Jason Mitchell stracił już reprezentującą go agencję oraz role w serialu "The Chi" i filmie "Desperados". Teraz pozbawiono go także nominacji do nagrody MTV.

Mitchell otrzymał nominację za swoją rolę w drugim sezonie "The Chi". Oprócz niego szansę na nagrodę za wstęp telewizyjny miały Emilia Clarke ("Gra o tron"), Elisabeth Moss ("Opowieść podręcznej"), Gina Rodriguez (“Jane the Virgin") i Kiernan Shipka (“The Chilling Adventures of Sabrina").



"W związku z ostatnimi wiadomościami dotyczącymi pana Mitchella, postanowiliśmy usunąć jego nazwisko z grona nominowanych" - głosi krótkie oświadczenie stacji MTV dla portalu Variety. Jego nominacja nie przypadnie innemu aktorowi.



MTV ogłosiło listę osób ubiegających się o ich nagrody filmowe i telewizyjne 14 maja. Niecały tydzień później Mitchell został usunięty z obsady serialu "The Chi" i filmu platformy Netflix "Desperados". Powodem tej decyzji były oskarżenia o molestowanie seksualne.

Nie są znane szczegóły zarzutów sformułowanych wobec Mitchella. Showrunnerka "The Chi" Ayanna Floyd przyznała, że zachowanie aktora było już wcześniej tematem wielu skarg ze strony różnych członków ekipy.



Nieakceptowalna postawa gwiazdy "Straight Outta Compton" była przyczyną usunięcia go z "Desperados", który jest własnie realizowany w Meksyku. Dopiero wtedy telewizja Showtime zdecydowała się zwolnić go z "The Chi".

Aktora porzuciła także reprezentujące go agencja UTA oraz firma Authentic Talent & Literary Management.