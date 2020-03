Jarosław Milner: Reżyserzy widzą we mnie kawalarza

Jarosław Milner ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Illokucja" czy "Ostatni klaps". Niedługo będzie można zobaczyć go również w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej obok takiej gwiazdy jak Agata Kulesza. Jarosław Milner tłumaczy, że przygotowanie się do nowego wyzwania aktorskiego wymagało od niego dużego wysiłku. Chciałby, aby postać, w którą się wciela, przypadła do gustu widzom i wywołała w nich pozytywne emocje.

Jarosław Milner /Gałązka / AKPA

Chociaż aktor nie zdradza jeszcze, w jaką konkretnie postać wcieli się w najnowszym filmie Małgorzaty Szumowskiej, przyznaje, że rola ta nie należała do najłatwiejszych.

- Zagrałem ostatnio bardzo ciekawą i barwną rolę, która wymagała ode mnie dużo wysiłku. Czuję się zaszczycony, że miałem przyjemność i zaszczyt wystąpić w najnowszym filmie wybitnej polskiej reżyserki Małgorzaty Szumowskiej - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Jarosław Milner.

Dziennikarz cieszy się, że w nowej produkcji mógł wystąpić u boku największych gwiazd polskiego kina. Przyznaje, że współpraca z Agatą Kuleszą była niezwykle pomyślna i rozwijająca. Ma nadzieję, że jej efekty okażą się owocne oraz że film osiągnie sukces.

- Zagrałem u boku Agaty Kuleszy, co było dla mnie dużym wyróżnieniem. Na planie panowała miła i sympatyczna atmosfera. Mogę nawet powiedzieć, że momentami było wesoło. Mam nadzieję, że osoby, które wybiorą się do kin, także będą się dobrze bawić - wyznaje.

Większość artystów przyznaje, że marzy o wcielaniu się w różnorodne postaci. Milner obsadzany jest głównie w rolach komediowych. Tłumaczy jednak, że taki stan rzeczy nie zasmuca go. Cieszy się wręcz, że może wywoływać uśmiech na twarzach widzów. Wybory reżyserów traktuje jako komplement i ogromny kredyt zaufania.

- Postacie, w które dotychczas się wcielałem, zarówno w serialach, jak i w filmach, były głównie komediowe. Myślę, że reżyserzy patrzą na mnie bardzo miłym, sympatycznym okiem i widzą we mnie uśmiechniętego Jarka, kawalarza. Komedia jest najtrudniejszą sztuką dramatu, więc czuję się zaszczycony - tłumaczy Jarosław Milner.