Jarosław Gowin chce usunięcia "bluźnierczego filmu" z Netflixa

Jarosław Gowin zaapelował do szefa Netflixa o usunięcie z oferty platformy streamingowej filmu "Pierwsze kuszenie Chrystusa". Świąteczną parodię, w której Chrystus przedstawiony jest jako gej, wicepremier i minister nauki określił mianem "bluźnierczego filmu".

Świąteczna parodia "Pierwsze kuszenie Chrystusa", zrealizowana przez brazylijską grupę Porta dos Fundos, opowiada historię 30. urodzin Jezusa, który przyprowadza na imprezę niespodziewanego gościa. Okazuje się nim... chłopak Chrystusa.

"Reed Hastings: Żądamy, by Netflix usunął bluźnierczy film ze swojej platformy!" - Gowin napisał w niedzielę na Twitterze, zwracając się bezpośrednio do prezesa Netflixa.



Gowin udostępnił również w swym poście link do petycji o wycofanie "Pierwszego kuszenia Chrystusa", którą podpisało już na całym świecie 1,3 milionów osób.



"Nikt nie ma prawa obrażać i atakować wiary miliardów ludzi na całym świecie. Ten rodzaj 'artystycznego' przekazu ma tylko jedną oczywistą konsekwencję: znieczulenie ludzkich sumień i przygotowanie całkowitej społecznej akceptacji dla dalszych i jeszcze bardziej krwawych prześladowań chrześcijan na całym świecie" - brzmi fragment apelu o usunięcie "Pierwszego kuszenia Chrystusa" z oferty Netflixa.



"Pierwsze kuszenie Chrystusa" największe wzburzenie wywołało w Brazylii.



Eduardo Bolsonaro, syn brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro, nazwał film "bzdurami" oraz dodał, że jego twórcy "nie reprezentują brazylijskiego społeczeństwa".



W wyreżyserowanym przez Rodriga Van Der Puta filmie główne role grają komicy Gregório Duvivier (Jezus) i Fábio Porchat (partner Jezusa - Orlando).



"Cenimy sobie artystyczną wolność i satyryczny humor" - twórcy napisali w specjalnym oświadczeniu. "Wierzymy, że swoboda wypowiedzi to podstawowa konstrukcja demokratycznego społeczeństwa" - dodali Duvivier i Porchat.

