Stał się tym samym pierwszym człowiekiem w historii, który legalnie wspiął się na szczyt Empire State Building.



Przy okazji gwiazdor ogłosił światową trasę koncertową 30 Seconds To Mars, która potrwa od marca do września 2024.

Wideo Jared Leto makes historic climb to top of Empire State Building Przy okazji gwiazdor ogłosił światową trasę koncertową 30 Seconds To Mars, która potrwa od marca do września 2024. Wspinaczka jest wielką pasją Jareda Leto, który w 2017 roku wybrał się z profesjonalnym wspinaczem Alexem Honnoldem na wycieczkę po Kanionie Czerwonych Skał w stanie Nevada. Instagram Rolka Rozwiń Kilka miesięcy temu do internetu trafiło nagranie, na którym widać aktora, jak próbuje wspinać się po ścianie hotelu De Rome w Berlinie. Jared Leto: Aktor ekrtremalny Jared Leto słynie z ogromnego zaangażowania w kreacje postaci, które gra. Do roli uzależnionego od heroiny Harry’ego Goldfarba w dramacie psychologicznym Darrena Aronofsky'ego "Requiem dla snu" (2000) zamieszkał przy ulicy i schudł 13 kilogramów. Jego stan był wtedy tak poważny, a jego waga była tak niska, że w każdej chwili mógł zemdleć na planie.

Wiadomości Jared Leto: Na skraju ludzkich możliwości Z kolei w czasie przygotowań do roli Marka Davida Chapmana w dramacie kryminalnym o zabójstwie Johna Lennona "Rozdział 27" (2007), którego był także producentem, przytył 30 kilogramów, co znacząco odbiło się na jego zdrowiu.

Wielkie uznanie otrzymał za kreację zakażonego HIV transseksualisty i narkomana o imieniu Rayon w dramacie biograficznym Jeana-Marca Vallée "Witaj w klubie" (2013). Za rolę otrzymał Złotego Globa i Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Niezwykła transformacja, której wymagała postać Rayony, wiązała się jednak dla niego z kolosalnym poświęceniem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Witaj w klubie" [trailer] "Musiałem schudnąć do 52 kilo, depilować ciało, zmienić głos na kobiecy, przyswoić dialekt" - mówi Leto. Jak przyznają jego koledzy z planu - te zmiany spowodowały, że był nierozpoznawalny - zachowywał się i wyglądał jak kobieta.





