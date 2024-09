"Challengers": o czym jest?

"Challengers" to elektryzujący dramat sportowy, w którym namiętność i rywalizacja splatają się na korcie tenisowym. Zendaya, gwiazda "Euforii", wciela się w Tashi Duncan, bezkompromisową trenerkę, która postanawia wskrzesić karierę swojego męża, Arta ( Mike Faist ). Jednak ich małżeństwo i ambicje zostają wystawione na próbę, gdy na korcie pojawia się Patrick ( Josh O'Connor ), były najlepszy przyjaciel Arta i dawna miłość Tashi. Ten miłosny trójkąt rozgorzeje na turnieju "Challenger", gdzie przeszłość i teraźniejszość zderzą się w spektakularny sposób.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Na planie filmu „Wielka Warszawska”: Tomasz Kot o Lewandowskim i koniach INTERIA.PL

Zendaya przyznała, że angaż u Luki Guadagnino był dla niej pewną formą zerwania ze stereotypowymi rolami młodych dziewczyn, które dopiero wchodzą w dorosłość i w rozmowie dla Elle stwierdziła: "Czułam, że był to dobry krok w kierunku bardziej, można powiedzieć, dorosłej roli i do następnej fazy". Dorosłość tej roli to nie tylko kwestia macierzyństwa, ale także odważne sceny, w których wzięła udział aktorka.

Tytuł debiutował na ekranach kin w kwietniu tego roku.

"Gatunek jakim jest film sportowy stanowi dla Guadagnino raczej tło dla młodzieńczego romansu oraz historii o życiowych wyborach i wszelkich ich konsekwencjach. A Włoch jak mało kto (i to bez względu na gatunek) potrafi o tym opowiadać. By wspomnieć wybitne "Tamte dni, tamte noce" (2017) czy co najmniej interesujące "Do ostatniej kości" (2022)" - pisał Kuba Armata o "Challengers" w recenzji dla Interii.

"Challengers" od października na Prime Video

Film "Challengers" od 4 października będzie dostępny w abonamencie platformy Prime Video.