Jan Schwieterman nie żyje. Aktor kultowego filmu miał 52 lata

Informację o jego śmierci przekazał jego brat w wiadomości zamieszczonej w mediach społecznościowych. "Z ciężkim sercem zawiadamiam o odejściu mojego brata Jana (JP) Schwietermana. Niedawno dowiedział się, że ma agresywny nowotwór w czwartym stadium zaawansowania. [...] Proszę, miejcie naszą rodzinę w myślach i modlitwach, gdy próbujemy odnaleźć się w tym trudnym czasie" - czytamy we wpisie.

Chad Schweiterman dodał, że śmierć Jana była dla jego najbliższych szokiem. "J.P. uwielbiał podróżować. W czasie swojego życia odwiedził wiele krajów, ostatnio Tajlandię. Był artystą, fotografował i malował. Ćwiczył sztuki walki i uwielbiał grać w 'Dungeons and Dragons'" - kontynuował brat zmarłego.

Wideo Jan Schwieterman w "Operacji 'Hamburger'"

Jan Schwieterman. Kariera

Schwieterman urodził się 30 września 1972 roku w Bluffton w stanie Indiana. Po skończeniu liceum wyprowadził się do Kalifornii, by zostać aktorem. W 1994 roku obsadzono go w odcinku serialu "McKenna". Później wystąpił gościnnie między innymi w "Ostrym dyżurze" i "Felicity".

W 1997 roku zagrał swoją najbardziej znaną rolę w komedii dla młodzieży "Operacja 'Hamburger'". Wcielił się we właściciela restauracji z hamburgerami, która konkuruje z knajpą głównych bohaterów, granych przez Kenana Thompsona i Kela Mitchella.

Po małej roli w "Fallen Arches" z 2000 roku zrezygnował z aktorstwa. Powrócił na chwilę w 2007 roku w niezależnym "Along the Way". Nigdy więcej nie pojawił się na ekranie.