Jan Komasa wyreżyseruje dramat "Anniversary"

Polski reżyser, którego "Boże Ciało" zostało nominowane do Oscara, rusza na podbój Hollywood. Jak podaje portal "Variety", anglojęzycznym debiutem Jana Komasy będzie określany mianem "dramatu o społecznej apokalipsie" film "Anniversary".

"Pracuję nad intymnym projektem o moim największym osobistym koszmarze. Opowiadać będzie o grupie kochających się ludzi, którzy stawią czoła niszczącej i nieuniknionej sile... społecznemu wirusowi" - powiedział Komasa.

Scenariusz filmu "Anniversary" napisze Lori Rosene-Gambino. Innym projektem, nad którym pracuje Rosene-Gambino jest film "The Murderer Among Us", opowiadający o słynnym niemieckim reżyserze Fritzu Langu i tworzeniu filmu "M - morderca". Komasa też jest związany z tym projektem.



"Byłem zachwycony, gdy w moje ręce trafił scenariusz napisanego przez Lori filmu o Langu. Śledzenie tych wszystkich rygorystycznie zbadanych elementów życia legendarnego niemieckiego filmowca było zarazem intrygujące, jak i odkrywcze. Wiedziałem, że muszę się spotkać z Lori i jestem podekscytowany możliwością współpracy z nią przy filmie "Anniversary" - mówi polski reżyser.

Producentami filmu "Anniversary" będą Nick Wechsler, Steve Schwartz i Paula Mae Schwartz. Na ich koncie producenckim są takie filmy jak m.in. "Droga" z Viggo Mortensenem czy "Adwokat" z Michaelem Fassbenderem.

"Dystopijna wizja Jana Komasy jest w filmie 'Anniversary' zarówno dyskusyjna, jak i realistyczna. Akcja filmu rozgrywa się w czasach zbliżonych naszym czasom i nic nie jest w stanie powstrzymać tego, co nadchodzi" - mówią producenci filmu.

Ostatnim filmem Jana Komasy jest głośna produkcja "Sala samobójców. Hejter".

